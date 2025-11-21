Снег, дожди и резкое потепление до +20: какой будет погода на выходных

Уикенд будет в Украине сложным с точки зрения погодных условий. Ожидаются мокрый снег и даже гололедица. Всему виной – циклон и атмосферные фронты.

Особенно непростой ситуация с погодой будет в западных областях Украины, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на выходные

В субботу и воскресенье на севере Украины ожидается дождь. В центральных областях осадки возможны местами, а на юге и востоке – сухо. Что касается температуры воздуха, что 22-23 ноября она ожидается довольно контрастной. В западных областях будет холодно, днем ​​+1 +4 градуса, местами – небольшие заморозки с минусовой температурой.

На севере 22 ноября столбики термометра покажут +5 +7 градусов, в воскресенье – от +3 до+6 градусов. В центральных областях Винницкой области в субботу воздух прогреется до +6 +8, в воскресенье – от +2 до +5 градусов.

На остальной территории центральной части очень тепло: до +11 +16 градусов.

На востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13 +17 градусов. В южной части будет тепло: +15 +20 градусов.

Погода в Киеве 22-23 ноября

На выходных в столице местами пройдет дождь. В субботу температура воздуха составит от +6 до +8 градусов, в воскресенье – от +4 до +6 градусов.

Напомним, 19 ноября в Украине выпал первый снег. Сначала снежило в западных областях, а затем почти зимняя погода пришла и на остальную территорию.

Также сообщалось, что европейским странам грозит мороз, который идет из Сибири. В континентальной Европе и в Великобритании ожидается падение температуры воздуха до -12 градусов.