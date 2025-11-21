Сніг, дощі та різке потепління до +20: якою буде погода на вихідних

Вікенд буде в Україні складним з точки зору погодних умов. Очікуються мокрий сніг і навіть ожеледиця. Всьому виною — циклон і атмосферні фронти.

Особливо непростою ситуація з погодою буде в західних областях України, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на вихідні

У суботу та неділю на півночі України очікується дощ. У центральних областях опади можливі місцями, а на півдні та сході — сухо. Щодо температури повітря, то 22-23 листопада вона очікується доволі контрастною. У західних областях буде холодно, вдень +1 +4 градуси, місцями — невеликі заморозки з мінусовою температурою.

На півночі 22 листопада стовпчики термометра покажуть +5 +7 градусів, у неділю — від +3 до +6 градусів. У центральних областях Вінницької області в суботу повітря прогріється до +6 +8, у неділю — від +2 до +5 градусів.

На решті території центральної частини дуже тепло: до +11 +16 градусів.

На сході України 22-23 листопада очікується +13 +17 градусів. У південній частині буде тепло: +15 +20 градусів.

Погода в Києві 22-23 листопада

На вихідних у столиці місцями пройде дощ. У суботу температура повітря становитиме від +6 до +8 градусів, у неділю — від +4 до +6 градусів.

Нагадаємо, 19 листопада в Україні випав перший сніг. Спочатку сніжило в західних областях, а потім майже зимова погода прийшла і на решту території.

Також повідомлялося, що європейським країнам загрожує мороз, який йде з Сибіру. У континентальній Європі та у Великій Британії очікується падіння температури повітря до -12 градусів.