В Україну прийшла справжня зима: Львів, Луцьк та Івано-Франківськ заспало снігом (фото, відео)

Як і прогнозували синоптики, Європу починає засипати снігом після туманів та дощів. У західних регіонах України вже вивели на вулиці снігоприбиральну техніку.

На Волині, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях випав сніг, який почав йти ще з вечора п'ятниці. Фокус зібрав, що відомо та прогнози синоптиків.

Волинь та Рожищенщину накрив перший сніг. Мокрий сніг перейшов із вранішнього дощу. На теренах Рожищенського краю сніг почав падати ближче до вечора у п'ятницю, 21 листопада. Оскільки температура плюсова, сніг швидко розтає, однак очікується зниження температури та посилення опадів.

"Взимку буде зима", – говорить синоптик з Черкащини Віталій Постригань. Прогнози про найсуворішу в історії зиму в Україні він називає просто маячнею.

Луцьк засипало снігом Фото: Ігор Поліщук (мер Луцька) / Telegram Луцьк засипало снігом Фото: Ігор Поліщук (мер Луцька) / Telegram

"Гучні заголовки та повідомлення про "рекордні морози", "надскладну зиму", яку нібито прогнозують для України західні синоптики – суцільна маячня. Підстав для панічних настроїв немає, бо науково обґрунтованих і підкріплених відповідними методиками прогнозів на такий тривалий період – не існує. Все ж, зима – холодний період зі своїми атрибутами та погодними сюрпризами. Тому зимою буде зима і морозна погода, навіть зі снігом", – зазначив Віталій Постригань.

Відео дня

Морози, за його словами, це не дивина, хоча за минулі п’ять років температурні мінімуми не перевищували позначку в 10-15 градусів морозу, і ми звикли до цього. Виняток був у 2021 році, коли в січні й лютому температура повітря опускалась до 22 градусів нижче нуля.

За словами синоптика, зимою буде зима, схожа на зими останніх років.

Також снігом засипало Львів. Там його було стільки, що вночі до прибирання міста залучили 68 одиниць техніки та понад тисячу двірників.

Сніг у Львові Фото: То є Львів Сніг у Львові Фото: То є Львів

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

"Обʼїхали разом з головами районів та керівницею департаменту ЖКГ все місто. Від вчорашнього вечора без зупинку падає сніг. На деяких ділянках бачимо проблеми, техніка працює і оперативно вирішуємо", - повідомив він.

Сніг випав і в Івано-Франківську та Карпатах. І ДСНС вже застерігає, що 22–23 листопада в західних областях України прогнозуються подальші снігопади та ожеледиця.

Сніг у Карпатах Фото: ДПСУ

За даними прогнозу, на Львівщині та Івано-Франківщині сніговий покрив може досягати 20–30 см.

Карпати в снігу Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Фокус розповідав про атмосферний фронт, який називають "Звір зі Сходу". Той суне із Сибіру та несе із собою сніг та морози.

Також ми розповідали якою буде погода цими вихідними: від теплих днів із дощем, до ночей із снігопадами.