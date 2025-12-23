Температура резко упадет: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать "настоящую" зиму

Уже сегодня, 23 декабря, Украину накроет резкое похолодание: ожидаются снегопады, морозные ночи и скользкие дороги. Температура воздуха в течение суток резко снизится, превратив теплое начало декабря в настоящую зимнюю погоду.

Как сообщает синоптик Леся Пасечник в комментарии изданию "Телеграф", холодный фронт начнет действовать со второй половины дня 23 декабря. По ее словам, в течение суток термометры опустятся от плюсовых значений до 6-8 градусов мороза.

Самое сильное похолодание придется на Рождественскую ночь. 25 декабря столбики термометров могут опуститься до 8-13 градусов ниже нуля, что станет самой холодной ночью за весь период похолодания. 26 декабря морозы несколько ослабнут, но ночью будет еще холодно — 6-11 градусов ниже нуля, днем — 3-5 градусов мороза.

Синоптик предупредила, что осадки начнутся уже сегодня днем и пройдут в виде снега и мокрого снега до начала ночи 24 декабря. Еще один снегопад прогнозируется в канун Нового года. Из-за мокрого снега и заморозков на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам советуют быть осторожными.

По словам Пасечник, потепление придет лишь с 27 декабря: по ночам температура будет держаться на уровне 2-7 градусов мороза, днем — около нуля или чуть ниже.

Более того, синоптик обратила внимание, что нынешний декабрь оказался аномально теплым. Осадков практически не было — лишь небольшой дождь и морось, а снежный покров на севере страны не сформировался.

Какой будет погода в Украине 24 декабря

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 декабря в Украине будет царить настоящая зимняя атмосфера. В Карпатах и на Прикарпатье небо затянет облаками, ожидается умеренный снег, а на дорогах местами образуется гололедица. На большинстве других территорий облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь на западе и севере страны ночью возможен небольшой снег.

Ветер северо-восточный, умеренный — 5-10 м/с, а в горах Карпат днем возможны сильные порывы 15-20 м/с с метелью. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8° мороза, на севере и востоке — холоднее, 7-12° мороза; днем в большинстве регионов — 1-6° мороза. На Закарпатье и юге страны ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ожидается 0-5° тепла.

В Киевской области и столице день будет облачным с прояснениями. Хоть ночью местами возможен небольшой снег, днем осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 4-6° мороза.

Ранее синоптики рассказывали, что в последние дни декабря погода в Украине может стать по-настоящему зимней. Температура воздуха может опуститься до 12 градусов ниже нуля, а на Рождество и Новый год у жителей большинства регионов есть шансы увидеть снегопады.

Также Фокус, ссылаясь на прогноз Наталки Диденко, писал, что ближе к Рождеству ожидается похолодание. Ориентировочно оно начнется с 26-го декабря.