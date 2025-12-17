Температура может опуститься до -11: когда ожидается похолодание в Украине, — Диденко

Завтра, 18 декабря, в большинстве регионов Украины не ожидаются осадки. Небольшой дождь может пройти на Закарпатье, а в Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, антициклон над южной Европой, ближе к Балканам и в дальнейшем будет определять погоду в Украине.

Температура воздуха ночью будет около нуля, днем — +3+6 градусов, на западе до +7 градусов, а вот южная часть наконец-то заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов.

Антициклон Фото: facebook Наталка Диденко

Ветер западных направлений, умеренный, временами порывистый.

В столице завтра не ожидается существенных осадков. Температура воздуха в Киеве завтра в течение дня около +5 градусов.

В то же время синоптик сообщила, что ближе к Рождеству ожидается похолодание. Ориентировочно оно начнется с 26-го декабря.

Днем будут "небольшие минусы", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов.

"Прогноз самый вероятный — на одни-трое суток, все, что дальше — ориентировочный, потребует обязательного уточнения", — отметила Диденко.

В то же время она призвала быть готовыми к вероятному изменению синоптической ситуации также.

Украинский гидрометцентр сообщал, что 16-18 декабря в Украине ожидается спокойная погода. В большинстве регионов ночью и утром возможны туманы, ветер будет слабым.

На 18 декабря там отметили, что теплая влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-западных, Тернопольской и Хмельницкой областях будут вызывать образование туманов.

Погода на 18 декабря Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Температура ночью будет от 3 до -2 градусов, в дневные часы — 1-6 градусов тепла, на юге страны в пределах +6 — +11.

Температура в области ночью составит от +3 -2, днем — 1-6 тепла. В Киеве ночью будет от 0 до -2, днем — 2-4 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что сравнительно теплая погода продержится еще несколько дней. Поэтому синоптики советуют наслаждаться теплыми днями.

Также синоптик рассказал, стоит ли украинцам ожидать зимней погоды в декабре.