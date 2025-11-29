"Туманы и морось": синоптик рассказал, стоит ли украинцам ожидать зимней погоды в декабре
В начале декабря над Украиной будет развитие малоподвижного и большого антициклона, из-за чего в основном будет сохраняться сухая и комфортная погода. Восточные и юго-восточные ветры принесут относительно теплые условия без существенных осадков.
Но зато украинские регионы могут окутать туманы, рассказал в комментарии "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич.
"Только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди в связи с влиянием малоактивного фронта с Черного моря. Однако, небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы и морось будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней", — сказал Кибальчич.
По его словам дожди возможны 10 декабря и на западе Украины. Ожидать снега не стоит, а вот небольшой снег возможен только в Карпатах.
Температура будет оставаться аномально высокой для этого времени года. С 1 по 4 декабря ночью прогнозируют -3...+4 °С, на юге 0...+7 °С, днем +3...+9 °С, на юге и в Крыму до +12 °С. В Карпатах ночью около -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.
С 5 декабря температура постепенно снизится, прежде всего на севере и востоке.
"Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1...-7 °С, днем температура будет колебаться около 0 °С; в южной части и на Закарпатье ночные показатели составят -2...+3 °С, днем +2...+7 °С", — подчеркнул Кибальчич.
