"Туманы и морось": синоптик рассказал, стоит ли украинцам ожидать зимней погоды в декабре

В начале декабря над Украиной будет развитие малоподвижного и большого антициклона, из-за чего в основном будет сохраняться сухая и комфортная погода. Восточные и юго-восточные ветры принесут относительно теплые условия без существенных осадков.

Но зато украинские регионы могут окутать туманы, рассказал в комментарии "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич.

"Только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди в связи с влиянием малоактивного фронта с Черного моря. Однако, небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы и морось будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней", — сказал Кибальчич.

По его словам дожди возможны 10 декабря и на западе Украины. Ожидать снега не стоит, а вот небольшой снег возможен только в Карпатах.

Температура будет оставаться аномально высокой для этого времени года. С 1 по 4 декабря ночью прогнозируют -3...+4 °С, на юге 0...+7 °С, днем +3...+9 °С, на юге и в Крыму до +12 °С. В Карпатах ночью около -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

Відео дня

С 5 декабря температура постепенно снизится, прежде всего на севере и востоке.

"Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1...-7 °С, днем температура будет колебаться около 0 °С; в южной части и на Закарпатье ночные показатели составят -2...+3 °С, днем +2...+7 °С", — подчеркнул Кибальчич.

Прогноз температурных показателей на период с 5 по 10 декабря 2025 года Фото: Телеграф

Напомним, 25 ноября в Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли снег в начале декабря.

Фокус также писал о том, что на западе Украины резко похолодает.