Зима близко: в Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли снег в начале декабря

Приближается зима, и в Украине уже ощутимо похолодало. Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня ответила, ждать ли морозов с начала декабря.

Среднемесячная температура в декабре будет выше климатической нормы. Это означает, что будет "больше плюсов, чем минусов". Деталями метеоролог поделилась в комментарии УНИАН 25 ноября.

Погода на месяц: какая будет температура

Стопвчики термометров в начале зимы преимущественно будут фиксировать от +1 до +8 градусов. В южной части страны может будет теплее — до 10-12 градусов.

"Пока что можно сказать, что большинство расчетов дают нам выше средних многолетних значений", — отметила Голеня, комментируя среднемесячную температуру в Украине.

По ее словам, показатели будут превышать норму в пределах от 1 до 2-3 градусов. "Плюсовой" температуры в начале месяца будет больше, чем морозов.

"Если даже около нуля будет колебаться, то это еще будет в пределах нормы. И даже если небольшой мороз, до 5-6 градусов", — добавила метеоролог.

Погода на месяц: будет ли снег

По расчетам Укргидрометцентра, в начале декабря значительных осадков не будет. То есть на сильный снегопад рассчитывать не следует.

Напомним, 22 ноября ряд городов Украины засыпало снегом. Зима пришла на Волынь, а также во Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области. Синоптик из Черкасской области Виталий Постригань спрогнозировал холод и снег зимой, но сообщение о "рекордных морозах" назвал бредом.

Ранее, 13 ноября, Постригань информировал, что несмотря на общую тенденцию потепления в этом году зима в Украине может отметиться "четвертым за последние 70 лет" похолоданием в конце ноября. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха опровергла эту информацию.