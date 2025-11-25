Зима близько: в Укргідрометцентрі розповіли, чи випаде сніг на початку грудня

Наближається зима, і в Україні вже відчутно похолодало. Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня відповіла, чи чекати на морози з початку грудня.

Середньомісячна температура в грудні буде вищою за кліматичну норму. Це означає, що буде "більше плюсів, ніж мінусів". Деталями метеорологиня поділилась у коментарі УНІАН 25 листопада.

Погода на місяць: яка буде температура

Стопвчики термометрів на початку зими переважно фіксуватимуть від +1 до +8 градусів. У південній частині країни може буде тепліше — до 10-12 градусів.

"Поки що можна сказати, що більшість розрахунків дають нам вище за середні багаторічні значення", — зазначила Голеня, коментуючи середньомісячну температуру в Україні.

З її слів, показники будуть перевищувати норму в межах від 1 до 2-3 градусів. "Плюсової" температури на початку місяця буде більше, ніж морозів.

Відео дня

"Якщо навіть близько нуля коливатиметься, то це ще буде в межах норми. І навіть якщо невеликий мороз, до 5-6 градусів", — додала метеорологиня.

Погода на місяць: чи буде сніг

За розрахунками Укргідрометцентру, на початку грудня значних опадів не буде. Тобто на сильний снігопад розраховувати не слід.

Нагадаємо, 22 листопада низку міст України засипало снігом. Зима завітала на Волинь, а також у Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області. Синоптик з Черкащини Віталій Постригань спрогнозував холод та сніг взимку, але повідомлення про "рекордні морози" назвав маячнею.

Раніше, 13 листопада, Постригань інформував, що попри загальну тенденцію потепління цього року зима в Україні може відзначитись "четвертим за останні 70 років" похолоданням наприкінці листопада. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха спростувала цю інформацію.