Синоптик попередив про одні з найсильніших морозів за 70 років: в Укргідрометцентрі відповіли

Синоптик Віталій Постригань передав, що завдяки одному з сучасних методів в Україні спрогнозували сильні морози попри загальну тенденцію потепління. В Укргідрометцентрі ці дані спростували, поділившись власним прогнозом погоди на листопад.

Жодних найсильніших за останні 70 років холодів вже наприкінці цього місяця в Україні не передбачається. Про це у коментарі Telegram-каналу "Труха" 16 листопада запевнила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди на листопад

З її, слів на початок другої половини місяця вночі очікується від +1 до +7 градусів, теплішими ночі будуть лише на півдні — місцями до +11. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +8 до +13, дещо вищою буде температура на Прикарпатті та в Одеській області.

"16-17 листопада найтепліше буде на півдні країни, там взагалі +11…+17°C", — зауважила експертка.

Вона попередила, що з неділі на півночі почнеться похолодання, пов'язане з надходженням атмосферного фронту. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від нуля до -5 градусів, а вдень — від +3 до +8.

Прогноз погоди: що передувало

Раніше, 13 листопада, директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що період холодів в Україні став коротшим і теплішим, а значний сніг — тепер рідкість. Однак несприятливих зимових явищ стало більше, а пізні весняні снігопади частішають.

Зі слів синоптика, один з сучасних методів моделювання погоди на тривалий термін показав, що вже у третій декаді листопада в Україні буде серйозне похолодання. Деякі фахівці навіть вважають, що воно має шанси стати "четвертим за останні 70 років".

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі проінформували, що 19 листопада у щонайменше половині регіонів України випаде мокрий сніг. Температура повітря суттєво знизиться, у Києві очікуються заморозки.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 17 листопада в Україні потеплішає, але вже 19-20 листопада в деяких областях істотно похолодає. Вона також повідомила про можливий мокрий сніг у середу.