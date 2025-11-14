Похолодання до +3 і місцями дощі: прогноз погоди на вихідні

Вихідні принесуть похолодання, і особливо це буде помітно в неділю.

У суботу, 15 листопада, очікуються в деяких регіонах очікуються дощі, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 15 листопада

У перший вихідний день тижня в Україну прийде атмосферний фронт, який зумовить невеликі дощі на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

На решті території України завтра без істотних опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах +8+12 градусів, на півдні та південному заході стовпчики термометрів піднімуться до +14.

У Волинській, Рівненській, північних областях Житомирської, Київської та Чернігівської областей почнеться похолодання. Повітря прогріється лише +5 +8 градусів удень.

Погода в Києві 15 листопада

У Києві в суботу буде близько +10 градусів. У першій половині дня очікується поривчастий вітер південно-західного напрямку, а ближче до вечора можливий невеликий дощ.

Погода 16 листопада

У неділю в більшості областей України, крім півдня, очікується похолодання. Стовпчики термометрів показуватимуть до +3 +8 градусів.

У понеділок, 17 листопада, потеплішає, але вже 19-20 листопада на заході, півночі та подекуди в центральних областях істотно похолодає. І вже 19 листопада на заході, півночі та в центрі України може піти мокрий сніг.

"Прогноз — орієнтовний... У листопаді сніг міг би вже бути давно, це і так він до нас поблажливий", — зазначила Наталка Діденко.

Раніше синоптики попереджали, що мокрий сніг і зниження температури ймовірні в Україні вже після 15 листопада.

Також повідомлялося, що синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха спростувала чутки про "найхолоднішу зиму за десять років".