Похолодание до +3 и местами дожди: прогноз погоды на выходные
Выходные принесут похолодание, и особенно это будет заметно в воскресенье.
В субботу, 15 ноября, ожидаются в некоторых регионах ожидаются дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 15 ноября
В первый выходной день недели в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит небольшие дожди в Волынской, Ровненской Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8+12 градусов, на юге и юго-западе столбики термометров поднимутся до +14.
В Волынской, Ровненской, северных областях Житомирской, Киевской и Черниговской областей начнется похолодание. Воздух прогреется всего +5 +8 градусов днем.
Погода в Киеве 15 ноября
В Киеве в субботу будет около +10 градусов. В первой половине дня ожидается порывистый ветер юго-западного направления, а ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
Погода 16 ноября
В воскресенье в большинстве областей Украины, кроме юга, ожидается похолодание. Столбики термометров будут показывать до +3 +8 градусов.
В понедельник, 17 ноября, потеплеет, но уже 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает. И уже 19 ноября на западе, севере и в центре Украины может пойти мокрый снег.
"Прогноз — ориентировочный… В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", — отметила Наталья Диденко.
Ранее синоптики предупреждали, что мокрый снег и снижение температуры вероятны в Украине уже после 15 ноября.
Также сообщалось, что синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха опровергла слухи о "самой холодной зиме за десять лет".