Похолодание до +3 и местами дожди: прогноз погоды на выходные

Выходные принесут похолодание, и особенно это будет заметно в воскресенье.

В субботу, 15 ноября, ожидаются в некоторых регионах ожидаются дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 15 ноября

В первый выходной день недели в Украину придет атмосферный фронт, который обусловит небольшие дожди в Волынской, Ровненской Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8+12 градусов, на юге и юго-западе столбики термометров поднимутся до +14.

В Волынской, Ровненской, северных областях Житомирской, Киевской и Черниговской областей начнется похолодание. Воздух прогреется всего ​​+5 +8 градусов днем.

Погода в Киеве 15 ноября

В Киеве в субботу будет ​​около +10 градусов. В первой половине дня ожидается порывистый ветер юго-западного направления, а ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Погода 16 ноября

В воскресенье в большинстве областей Украины, кроме юга, ожидается похолодание. Столбики термометров будут показывать до +3 +8 градусов.

В понедельник, 17 ноября, потеплеет, но уже 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает. И уже 19 ноября на западе, севере и в центре Украины может пойти мокрый снег.

"Прогноз — ориентировочный… В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", — отметила Наталья Диденко.

Ранее синоптики предупреждали, что мокрый снег и снижение температуры вероятны в Украине уже после 15 ноября.

Также сообщалось, что синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха опровергла слухи о "самой холодной зиме за десять лет".