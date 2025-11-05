"Страшных морозов" не будет: синоптик опровергла слухи о самой холодной зиме (видео)

Украинцев продолжают беспокоить прогнозы о якобы "самой холодной зиме за последние десять лет" и сильных морозах уже в ближайшее время. Однако синоптики предостерегают от поспешных выводов и просят не доверять информационным вбросам в сети. Сейчас метеорологи не имеют оснований утверждать, что зима будет экстремально холодной, а ближайшие дни еще сохранят относительно мягкую температуру.

Как рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона "Единые новости", теплая погода в начале ноября не является аномальной. Она пояснила, что температуры сейчас действительно находятся немного выше средних многолетних показателей, однако рекордов не фиксируется. На территорию Украины поступают более теплые воздушные массы с южных широт, что и обеспечивает комфортные погодные условия.

В ближайшие дни через страну будет проходить атмосферный фронт, который принесет увеличение облачности и небольшие дожди, преимущественно на севере, в центре и на юге. После 6 ноября погода станет суше и стабильнее, под влиянием антициклона. В утренние часы ожидаются туманы, из-за чего синоптики рекомендуют водителям быть особенно внимательными на дорогах.

Відео дня

Что касается температуры, то до конца недели она будет оставаться достаточно мягкой для ноября: ночью +1...+9°, днем +8...+13°, на юге до +16°. Однако, начиная со следующей недели, специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры. По словам Птухи, это будет плавный переход, без резких перепадов. В ночные часы в отдельных областях возможны первые слабые заморозки — столбики термометров могут опускаться чуть ниже нуля. Однако это не означает установление зимнего режима.

О морозах, снеге и страхах относительно "суровой зимы"

Наталья Птуха подчеркнула, что прогнозы на длительные периоды — условные. Достоверным считается прогноз только на ближайшие пять суток, а прогнозы на две-три недели — это лишь ориентировочные тенденции, которые могут меняться в зависимости от атмосферных процессов. Поэтому информация о "страшных морозах", которая активно распространяется в соцсетях, не имеет под собой научного подтверждения.

Она пояснила, что появление снега и минусовых температур в ноябре само по себе не является аномальным. Ноябрь — это переходный месяц, или предзимье, когда могут чередоваться совершенно разные погодные сценарии:

от оттепели и плюсовой температуры днем,

до небольших ночных морозов и первых снегопадов, которые могут быстро таять.

Синоптики ожидают, что в середине ноября температура начнет снижаться более ощутимо. В некоторых регионах возможен первый снег, однако он, по прогнозам, будет непродолжительным и без устойчивого снежного покрова. Массовый переход к стабильно зимней погоде произойдет позже, и точные даты определить пока невозможно.

"К сожалению, у нас в информационном пространстве часто бывают какие-то такие как вбросы и распространяется информация с достаточно длительным периодом и е, ну, можно сказать, даже как такое запугивание населения. Но, е, даже если и произойдут такие процессы, то для ноября это не является чем-то необычным для нашей территории", — подчеркнула Птуха.

Напомним, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что с 4 по 6 ноября в Украине будет тепло, а в южной части страны температура повысится вплоть до +16 градусов.

Также Фокус писал, что по прогнозам синоптиков за последние десятилетия в Украине потеплели все сезоны, но не исключены и аномальные снегопады.