"Все горячее и горячее": какие погодные аномалии станут нормой для Украины, — эксперт

Специалист по вопросам изменения климата ОО "Екодія" Марина Цимбалюк объяснила, что подготовиться к климатическим изменениям "чрезвычайно трудно". Она подчеркнула, что за последние десятилетия в Украине потеплели все сезоны, но не исключены и аномальные снегопады.

Повышение температуры в Украине наблюдается и зимой, и летом. В частности, в феврале прошлого года во Львове зафиксировали до +17 градусов. Об этом эксперт сообщила в интервью УНИАН, опубликованном 1 ноября.

"Общая тенденция — становится все горячее и горячее. Последние два лета (имею в виду 2023-2024 годы, потому что в текущем году еще нет цифр) — в очень многих областях Украины фиксировались температурные рекорды. Были и засухи, и происходили сильные ливни (а в результате этого — наводнения, ведь инфраструктура не адаптирована)..." — отметила Цимбалюк.

Она подтвердила, что сильные ливни частично связаны с климатическими изменениями. И за последние десятилетия частота таких осадков увеличилась.

"Запад Украины ранее, пожалуй, едва ли не первый страдал от сильных ливней. И это тоже будет усиливаться. Даже в текущем году во Львове тоже был большой ливень, но, к счастью, не с такими катастрофическими последствиями, как в Одессе. Но мы никогда не знаем, когда и как будет", — пояснила эксперт.

По ее оценке, аномальные снегопады тоже исключать нельзя. Будут ли такие этой зимой, спрогнозировать невозможно, но в целом последние десятилетия наблюдений показывают, что экстремальные погодные явления становятся все интенсивнее и чаще.

"На самом деле изменение климата как таковое — это синоним непредсказуемости. Поэтому чем дальше, тем больше мы будем наблюдать такую непредсказуемость. И, к сожалению, подготовиться к этому чрезвычайно трудно", — подчеркнула Цимбалюк.

Она спрогнозировала, что в Украине могут быть наводнения из-за сильных осадков, а также пылевые бури. Уже наблюдаются аномальная жара и засухи, которые приводят к обмелению рек. Комментируя вероятность торнадо, эксперт проинформировала, что скорее следует ожидать ураганы и шквальные ветры.

"На самом деле очень трудно что-то предсказывать. Но то, чего у нас не было еще десять лет назад, уже появилось", — подытожила она.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходных 1-2 ноября. Начало последнего месяца осени порадует украинцев теплом и солнцем.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, что в середине следующей недели температура несколько снизится, но о резком похолодании речь не идет. Начало ноября должно быть в Украине теплым.