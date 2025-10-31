Потепление до +17: Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

Начало ноября, которое приходится на выходные, порадует украинцев теплом и солнечной погодой.

В дневное время столбики термометров покажут по-настоящему комфортную для этого времени года температуру, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 31 октября

В дневные часы максимальная температура воздуха составит от +10 до +14 градусов. На юге и западе Украины воздух прогреется до +12 +17 градусов.

Что касается осадков, то и 1, и 2 ноября будет преобладать сухая погода, местами с солнцем.

Небольшие дожди в субботу возможны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Погода в Киеве

В Киеве ноябрь начнется с теплой погоды. Дождей также не предвидится.

В течение дня температура воздуха будет +11 +13 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич говорил о том, что в Украину идет потепление, и "бабье лето" еще себя проявит.

По его словам, ноябрь в Украине начнется с необычно теплой погоды и юго-западного ветра, а средняя температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов. При этом теплая погода продержится почти весь месяц, несмотря на отдельные периоды похолодания, которые не окажут особенного влияния на среднемесячную температуру.

Местами столбики термометров будут показывать в ноябре до +20.

