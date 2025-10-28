Прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко: где завтра будет теплее всего

Холодная и местами с дождями погода, которая накрыла Украину сегодня, задержится и завтра, 29 октября.

Середина недели пройдет без особых погодных изменений. Будет сыро, облачно, временами прояснение, дожди, туманы, прохладно, холодно, на юге тепло, прогнозирует известный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 29 октября

В среду, 29 октября, Украина будет находится под действием атмосферных фронтов, из-за чего ожидаются дожди разной интенсивности: от небольших до умеренных.

В южной части страны существенных осадков не предвидится, как и в западных областях во второй половине дня, когда прояснится.

Ветер – западный, умеренный, иногда с порывами.

Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +8. В течение дня на западе и севере Украины столбики термометров поднимутся до +7 + 11, на остальной части территории – от +10 до +13 градусов.

В южных и юго-восточных областях будет теплее – от +13 до +15 градусов.

Погода в Киеве на завтра

В столице 29 октября ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью

составит от +4 до +7 градусов, днем ​​– около +10 градусов.

Диденко прогнозирует, что следующие дни будут более теплыми, и днем воздух прогреется до +12 +17 градусов. Только в субботу столбики термометров чуть "просядут" – до +10 +12 градусов.

