Прогноз погоди в Україні від Наталії Діденко: де завтра буде найтепліше

Холодна та подекуди з дощами погода, яка накрила Україну сьогодні, затримається і завтра, 29 жовтня.

Середина тижня мине без особливих погодних змін. Буде сиро, хмарно, часом прояснення, дощі, тумани, прохолодно, холодно, на півдні тепло, прогнозує відома синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 29 жовтня

У середу, 29 жовтня, Україна перебуватиме під дією атмосферних фронтів, через що очікуються дощі різної інтенсивності: від невеликих до помірних.

У південній частині країни істотних опадів не передбачається, як і в західних областях у другій половині дня, коли проясниться.

Вітер — західний, помірний, іноді з поривами.

Температура повітря вночі очікується від +3 до +8. Протягом дня на заході та півночі України стовпчики термометрів піднімуться до +7 + 11, на решті території — від +10 до +13 градусів.

У південних і південно-східних областях буде тепліше — від +13 до +15 градусів.

Погода в Києві на завтра

У столиці 29 жовтня очікується невеликий дощ, поривчастий західний вітер. Температура повітря вночі становитиме від +4 до +7 градусів, вдень — близько +10 градусів.

Діденко прогнозує, що наступні дні будуть теплішими, і вдень повітря прогріється до +12 +17 градусів. Лише в суботу стовпчики термометрів трохи "просядуть" — до +10 +12 градусів.

