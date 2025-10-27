Погода в Україні: Діденко розповіла, коли потеплішає

Вівторок, 28 жовтня, не потішить українців теплою і сонячною погодою.

Цього дня очікується або хмарна, або дощова погода, повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Температура повітря у вівторок становитиме +9 +12 градусів, на заході +7 +10, на півдні та південному сході від +11 до +16 градусів тепла. У Карпатах можливий мокрий сніг.

На заході та півночі України західний вітер буде поривчастим, часом із поривами до 15 метрів на секунду.

Погода в Києві

У Києві у вівторок місцями очікується невеликий дощ, а місцями — прояснення. Вітер поривчастий, західного напрямку.

Температура повітря становитиме близько +5, а вдень потеплішає до +10 +11 градусів.

За словами Діденка, на Україну вже 30 жовтня очікує потепління.

Відео дня

Це тепло збережеться десь до середини листопада, прогнозує начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня, але вже в другій половині останнього місяця осені прийде відчутне похолодання, що найбільше відчуватиметься лівобережною частиною країни.

Нагадаємо, зима 2025/2026 стане "сезоном контрастних крайнощів" по всій Європі. У країнах очікуються рекордні епізоди тепла, повеней і хуртовин.

У січні Східна Європа, зокрема Україна, буде найхолоднішим регіоном континенту. Синоптики прогнозують потенціал для рекордних морозів наприкінці сезону, стійкий сніговий покрив і переважно низькі температури. У січні-лютому можливі хуртовини та крижані бурі.

