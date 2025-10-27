Погода в Украине: Диденко рассказала, когда потеплеет

Вторник, 28 октября, не порадует украинцев теплой и солнечной погодой.

В этот день ожидается либо облачная, либо дождливая погода, сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Температура воздуха во вторник составит +9 +12 градусов, на западе +7 +10, на юге и юго-востоке от +11 до +16 градусов тепла. В Карпатах возможен мокрый снег.

На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник местами ожидается небольшой дождь, а местами – прояснение. Ветер порывистый, западного направления.

Температура воздуха составит около +5, а днем потеплеет до +10 +11 градусов.

По словам Диденко, Украину уже 30 октября ожидает потепление.

Это тепло сохранится где-то до середины ноября, прогнозирует начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, но уже во второй половине последнего месяца осени придет ощутимое похолодание, которое больше всего будет ощущаться левобережной части страны.

Напомним, зима 2025/2026 станет "сезоном контрастных крайностей" по всей Европе. В странах ожидаются рекордные эпизоды тепла, наводнений и метелей.

В январе Восточная Европа, в том числе Украина, будет самым холодным регионом континента. Синоптики прогнозируют потенциал для рекордных морозов в конце сезона, устойчивый снежный покров и в основном низкие температуры. В январе-феврале возможны метель и ледяные бури.

Также сообщалось, когда под Киевом выпал первый снег.