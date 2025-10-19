Под Киевом выпал первый снег: какой будет погода в столице в ближайшие дни (фото)

В Киевской области утром 19 октября выпал первый снег. Синоптики тем временем прогнозируют холодную и дождливую погоду в Киеве.

Фотографии первого снега на зеленой траве публикуют в местных Telegram-каналах. По словам админов, фото сделаны в Вышгородском районе грибниками.

Синоптики "Укргидрометцентра" в прогнозе погоды для Киева на 19 октября предупреждают об облачности и дождях. Скорость западного ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха в Киеве будет держаться в пределах +6…+8, в области от +4 до +9.

Синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха прогнозировала, что мокрый снег в воскресенье будет идти в Карпатах, а в западных и северных областях будет только пролетать, однако об образовании снежного покрова речь пока не идет. Заморозки до -5 возможны ночью в западных областях.

В ночь на 20 октября в столице по прогнозу "Укргидрометцентра" возможен мокрый снег с дождем и температура +2…+4 градусов. Днем также будет дождливо, но воздух прогреется до +7…+9. В прогнозе погоды для Киева на 21 октября осадков уже не предвидится, а воздух потеплеет до +10…+12.

Напомним, вечером 9 октября в Одессе выпал первый снег. Перед тем синоптики предупреждали о первом уровне опасности.

Работник Международного научного центра "Обсерватория" Василий Фицак 12 октября показывал фото сказочного зимнего пейзажа на горе Поп Иван, которую засыпало толстым слоем снега.