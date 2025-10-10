В Одессе выпал первый снег: в сети показали кадры (видео)

Вечером 9 октября в Одесской области заметили первый снег в этом году. Также зимнюю погоду зафиксировали в Одессе.

Одесса стала одним из первых городов в этом году на юге Украины, где зафиксировали зимнюю погоду уже в октябре. Соответствующие кадры показали в местных Telegram-каналах.

Как пишут местные паблики, снег падал в самой Одессе. В сети показали, как выглядел первый снегопад в городе.

Стоит отметить, что перед этим на официальном сайте города Одесса предупредили о сложных погодных условиях и первом уровне опасности (желтый) 10 октября. Синоптики прогнозировали облачность, небольшой дождь, а также порывы ветра 15-17 м/с. Также ожидается, что температура воздуха достигнет +10-12 градусов ночью, а днем — +14-16 градусов. Такие же погодные условия ожидаются в Одесской области.

Также синоптики прогнозировали сложные погодные условия в Киеве и области ночью 10 октября. В частности предупреждали о значительном дожде. Однако снег пока что в украинских городах не прогнозируют.

Тем временем в украинских Карпатах уже длительное время фиксируют снегопад. Так, 9 октября в ГСЧС Ивано-Франковской области призвали туристов воздержаться от походов в горы. На горе Поп Иван были зафиксированы ограниченная видимость, снег, ветер северо-восточный 15 м/с, а температура воздуха достигла -2 градуса.

Отметим, что 9 октября синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину накроют дожди 10 октября.

Напомним, Одесса стала не первым городом, где в октябре зафиксировали снегопад. Так, 2 октября в местных пабликах показали, как падает снег в Киевской области, а также в некоторых районах столицы.

Также 6 октября в MkWeather обнародовали прогноз, что в Украине в этом году ожидаются зимой арктические морозы, снег и метель. Однако в Укргидрометцентре опровергли информацию.