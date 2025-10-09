"Погода порадует грибников": Диденко спрогнозировала дожди и потепление до +19 градусов (карта)

В пятницу, 10 октября, Украину снова накроют дожди. Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на завтра, предупредив об осенней прохладе.

Related video

"Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени, если бы не листьев на деревьях еще много и хризантем", — отметила 9 октября в своем Telegram-канале эксперт.

Упомянутый циклон на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода на завтра: прогноз Диденко

Синоптик посоветовала украинцам брать с собой в пятницу зонтики, ведь на улице будет дождь, и одевать куртки или пальто ниже сини — из-за ветра и прохлады. Днем 10 октября столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов. Значительно теплее будет на востоке — от +15 до +19.

По данным Укргидрометцентра, ночью температура будет опускаться до 9-11 градусов тепла. Несколько теплее ночь будет на востоке, а самой холодной — на Закарпатье. Дожди прогнозируют абсолютно по всей территории страны.

Прогноз погоды на 10 октября на карте Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра в Киеве

В столице пятница тоже будет облачной и дождливой, ожидается порывистый ветер северо-западного направления. Днем температура поднимется до 11-13 градусов тепла.

"Влажная прохладная погода в ближайшее время порадует грибников — дожди будут, мороза не будет, ну а уж грибы очень балованы, если не будут расти при такой синоптической ситуации", — добавила синоптик.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг рассказал, что Киеву грозят такие же сильные ливни, как произошли в Одессе. По его словам, количество жарких дней летом увеличится, а подобная непогода будет бушевать чаще.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха прокомментировала прогнозы, что нынешняя зима будет особенно холодной и снежной. Она отметила, что заливы северного воздуха возможны, но есть нюанс.