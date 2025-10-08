Киеву грозят мощные ливни, как в Одессе: ученый предупредил украинцев об изменениях климата (видео)

Последствия глобальных изменений климата будут ощущать жители всех областей Украины, хотя для каждого региона будет своя специфика. Метеоролог Виталий Шпиг отметил, что в Киеве увеличится количество жарких дней летом, и одновременно чаще будут бушевать мощные ливни, подобные тем, что на днях затопили Одессу.

Related video

Изменения климата сделают погоду в Киеве менее комфортной для горожан. Заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг рассказал в эфире "Киев 24" 8 октября, что аномальные ливни станут для украинцев обыденностью в ближайшем будущем.

По словам климатолога, в каждом регионе изменения климата будут проявляться по-своему. Юг и восток чаще будут страдать от засух. В юго-западных, западных, северо-восточных, центральных и северных областях с большой вероятностью участятся грады.

Погода в Киеве претерпит изменения

В столице, по прогнозам ученого, летом станет больше жарких дней и теплых ночей, что принесет киевлянам определенный дискомфорт. Виталий Шпиг объяснил, что из-за плотной застройки и большой площади асфальтового покрытия все крупные города являются своеобразными "островами тепла".

"В Европе для борьбы с этой проблемой асфальт заменяют на специальную плитку, которая меньше поглощает тепло и имеет большие отражающие свойства, а также пропускает осадки в почву — это один из способов уменьшить подтопление улиц", — рассказал метеоролог.

На его взгляд, к катастрофическим последствиям непогоды в Одессе привел комплекс факторов.

"Это и чрезвычайное природное явление, то есть то, что случается относительно нечасто, но к сожалению такие случаи в разрезе именно глобального потепления — это для Украины в ближайшем будущем будет обыденностью", — отметил ученый.

Виталий Шпиг пояснил, что увеличение испарений будет приводить к изменениям в атмосферной циркуляции и соответственно к увеличению количества мощных ливней, хотя частота умеренных осадков наоборот будет уменьшаться — поэтому в общегодичном разрезе количество осадков не изменится.

"Киев тоже уязвим к таким негативным проявлениям глобального потепления, как мощные ливни", — отметил климатолог.

Напомним, во время непогоды в Одессе 30 сентября погибли 10 человек. Тогда в городе за сутки выпала полуторамесячная норма осадков.

Синоптик Вера Балабух в интервью от 2 октября рассказывала, что Киев может затопить, как Одессу. Причиной является глобальное потепление, из-за которого воздух удерживает больше влаги и аномальные ливни случаются чаще.