Киев может затопить, как Одессу: метеоролог предупредила об угрозе для украинских городов

Глобальное потепление повышает вероятность сильных ливней не только в Украине, но и во всем мире. Такие наводнения, от которых пострадала на днях Одесса, могут угрожать также Киеву и другим крупным городам.

К потопу в Одессе привело аномальное количество осадков, которое за несколько часов превысило месячную норму. Кандидат географических наук, синоптик Вера Балабух рассказала в комментарии "Телеграфу" 2 октября, что подобные ливни сейчас могут произойти где угодно, поскольку воздух с повышением температуры может удерживать больше влаги.

"Это общая тенденция — в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: теплее воздух — больше влаги — сильнее дожди", — пояснила эксперт.

По словам синоптика, такие ливни в Украине чаще всего случаются летом. Метеорологическая станция зафиксировала в Одессе 94 мм осадков за сутки (из них 21 мм ночью и 73 мм днем). По словам Веры Балабух, такое количество относится к стихийным метеорологическим явлениям и может наблюдаться раз в 10 лет.

Впрочем, по словам метеоролога, в прошлом в Одесской области наблюдались и более интенсивные ливни. В частности, в июне 1996 года 143 мм осадков за 12 часов выпало в селе Сербка — это эквивалентно почти 3,5 месячной нормы.

В этом году стихийные осадки фиксировались и в других украинских регионах. В частности во Львове 9-10 июля за 12 часов выпало 110 мм, а в городе Броды Львовской области наблюдали 143 мм за 16 часов. Синоптик отмечает, что такие явления могут приводить к разрушительным последствиям в крупных городах.

"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", — предупредила Вера Балабух.

Непогода в Одессе: что известно

По состоянию на 10 утра 2 октября в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что жертвами потопа в Одессе стали 10 человек. Больше всего затопило подземные паркинги — из них откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Напомним, 30 октября непогода в Одессе унесла жизни целой семьи из пяти человек, а на улицах города в потоках воды погибли три женщины. Во время аномального ливня в Одессе за 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха 1 октября сообщала, что в Украину идет новый циклон, который принесет очередную волну дождей в ряд регионов.