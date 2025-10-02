Київ може затопити, як Одесу: метеорологиня попередила про загрозу для українських міст

Глобальне потепління підвищує ймовірність сильних злив не лише в Україні, а й в усьому світі. Такі повені, від якої постраждала днями Одеса, можуть загрожувати також Києву та іншим великим містам.

До потопу в Одесі призвела аномальна кількість опадів, що за кілька годин перевищила місячну норму. Кандидатка географічних наук, синоптикиня Віра Балабух розповіла в коментарі "Телеграфу" 2 жовтня, що подібні зливи наразі можуть статися будь-де, оскільки повітря з підвищенням температури може утримувати більше вологи.

"Це загальна тенденція — у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря — більше вологи — сильніші дощі", — пояснила експертка.

За словами синоптикині, такі зливи в Україні найчастіше трапляються влітку. Метеорологічна станція зафіксувала в Одесі 94 мм опадів за добу (з них 21 мм вночі та 73 мм вдень). За словами Віри Балабух, така кількість належить до стихійних метеорологічних явищ і може спостерігатися раз на 10 років.

Втім, за словами метеорологині, в минулому в Одеській області спостерігалися й більш інтенсивні зливи. Зокрема у червні 1996 року 143 мм опадів за 12 годин випало в селі Сербка — це еквівалентно майже 3,5 місячної норми.

Цьогоріч стихійні опади фіксувалися й в інших українських регіонах. Зокрема у Львові 9-10 липня за 12 годин випало 110 мм, а в місті Броди Львівської області спостерігали 143 мм за 16 годин. Синоптикиня зазначає, що такі явища можуть призводити до руйнівних наслідків у великих містах.

"Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз", — попередила Віра Балабух.

Негода в Одесі: що відомо

Станом на 10 ранку 2 жовтня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомляли, що жертвами потопу в Одесі стали 10 людей. Найбільше затопило підземні паркінги — з них відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Нагадаємо, 30 жовтня негода в Одесі забрала життя цілої родини з п'ятьох людей, а на вулицях міста в потоках води загинули три жінки. Під час аномальної зливи в Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха 1 жовтня повідомляла, що в Україну йде новий циклон, який принесе чергову хвилю дощів у низку регіонів.