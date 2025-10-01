В Україну йде новий циклон: чи існує загроза для Одеси та де ще дощитиме

Найближчими днями в Україну прийде нова хвиля дощів. За прогнозами синоптиків, вже із суботи, 4 жовтня, атмосферний фронт із південного заходу зумовить випадіння опадів у низці регіонів країни. Водночас для Одеси загроза сильних злив, що турбувала мешканців протягом останніх днів, минула.

Про це у коментарі УНІАН повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За її словами, інтенсивні дощі, що раніше накривали південні області, вже завершилися, і на сьогодні ситуація стабілізувалася.

"Всі інтенсивні процеси вже вчора завершилися. Сьогодні по Одещині вже без істотних опадів. Лише на півночі області ще може бути помірний дощ. Тому, в принципі, там вже ця загроза минула, і навіть навпаки — найближчими днями погода буде більш спокійною, переважно без опадів", — зазначила вона.

Експертка додала, що 2 жовтня вночі невеликі дощі очікуються на більшості території України, окрім крайнього півдня. У денні години опади прогнозуються в центральних областях, а також у Харківській. Водночас 3 жовтня, за даними синоптиків, погода буде сухою по всій країні.

"Вже 4 жовтня ми спостерігатимемо наступний процес: з південного заходу вийде новий циклон, який принесе нову порцію опадів у багато регіонів України. Йтиметься про помірні дощі", — уточнила Птуха.

Якою буде погода завтра — прогноз на 2 жовтня

На своїй сторінці у Facebook Укргідрометцентр повідомляє, що 2 жовтня погодні умови в країні залишатимуться під впливом вологого та прохолодного повітря разом із фронтальними системами. У нічний час опади ймовірні на більшій частині території, винятком стане лише крайній південь. Вдень дощі поширяться на північні та центральні області, а також на Харківщину, однак вони будуть слабкими.

Прогноз погоди в Україні 2 жовтня Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважатиме з північного сходу, помірний — 5–10 м/с. Температура вночі очікується від +1 до +6°, у західних регіонах можливі заморозки на поверхні ґрунту до –5°, а на Прикарпатті подекуди й у повітрі до –3°. Вдень у більшості областей передбачається +5…+10°, на Закарпатті до +13°. У південних і східних районах країни буде тепліше: нічні значення +4…+9°, денні — від +12 до +17°.

У високогірній частині Карпат прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Тут температура коливатиметься від +3° тепла до –2° морозу.

Раніше Фокус писав, що з 5 по 10 жовтня в Україні встановиться мінлива осіння погода. Зокрема, сильні опади очікуються у західних, центральних та північних областях, а у деяких регіонах дощі можуть супроводжуватися грозами.

Ба більше, 30 вересня в Одесі сильні дощі спричинили підтоплення вулиць і часткове перекриття руху транспорту. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що випало понад півтора місячної норми опадів.