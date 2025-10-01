В Украину идет новый циклон: существует ли угроза для Одессы и где еще будет идти дождь

В ближайшие дни в Украину придет новая волна дождей. По прогнозам синоптиков, уже с субботы, 4 октября, атмосферный фронт с юго-запада обусловит выпадение осадков в ряде регионов страны. В то же время для Одессы угроза сильных ливней, беспокоившая жителей в последние дни, миновала.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. По ее словам, интенсивные дожди, которые ранее накрывали южные области, уже завершились, и на сегодня ситуация стабилизировалась.

"Все интенсивные процессы уже вчера завершились. Сегодня по Одесской области уже без существенных осадков. Только на севере области еще может быть умеренный дождь. Поэтому, в принципе, там уже эта угроза прошла, и даже наоборот — в ближайшие дни погода будет более спокойной, преимущественно без осадков", — отметила она.

Эксперт добавила, что 2 октября ночью небольшие дожди ожидаются на большинстве территории Украины, кроме крайнего юга. В дневные часы осадки прогнозируются в центральных областях, а также в Харьковской. В то же время 3 октября, по данным синоптиков, погода будет сухой по всей стране.

"Уже 4 октября мы будем наблюдать следующий процесс: с юго-запада выйдет новый циклон, который принесет новую порцию осадков во многие регионы Украины. Речь пойдет об умеренных дождях", — уточнила Птуха.

Какой будет погода завтра — прогноз на 2 октября

На своей странице в Facebook Укргидрометцентр сообщает, что 2 октября погодные условия в стране будут оставаться под влиянием влажного и прохладного воздуха вместе с фронтальными системами. В ночное время осадки вероятны на большей части территории, исключением станет лишь крайний юг. Днем дожди распространятся на северные и центральные области, а также на Харьковщину, однако они будут слабыми.

Прогноз погоды в Украине 2 октября Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преобладать с северо-востока, умеренный — 5-10 м/с. Температура ночью ожидается от +1 до +6°, в западных регионах возможны заморозки на поверхности почвы до -5°, а на Прикарпатье местами и в воздухе до -3°. Днем в большинстве областей предполагается +5...+10°, на Закарпатье до +13°. В южных и восточных районах страны будет теплее: ночные значения +4...+9°, дневные — от +12 до +17°.

В высокогорной части Карпат прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Здесь температура будет колебаться от +3° тепла до -2° мороза.

Ранее Фокус писал, что с 5 по 10 октября в Украине установится переменчивая осенняя погода. В частности, сильные осадки ожидаются в западных, центральных и северных областях, а в некоторых регионах дожди могут сопровождаться грозами.

Более того, 30 сентября в Одессе сильные дожди вызвали подтопление улиц и частичное перекрытие движения транспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что выпало более полутора месячной нормы осадков.