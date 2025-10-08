Києву загрожують потужні зливи, як в Одесі: науковець попередив українців про зміни клімату (відео)

Наслідки глобальних змін клімату відчуватимуть жителі всіх областей України, хоча для кожного регіону буде своя специфіка. Метеоролог Віталій Шпиг зазначив, що у Києві збільшиться кількість спекотних днів влітку, та водночас частіше вируватимуть потужні зливи, подібні до тих, що днями затопили Одесу.

Зміни клімату зроблять погоду в Києві менш комфортною для містян. Завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг розповів в ефірі "Київ 24" 8 жовтня, що аномальні зливи стануть для українців буденністю в найближчому майбутньому.

За словами кліматолога, у кожному регіоні зміни клімату проявлятимуться по-своєму. Південь і схід частіше потерпатимуть від посух. У південно-західних, західних, північно-східних, центральних і північних областях з великою ймовірністю почастішають гради.

Погода в Києві зазнає змін

У столиці, за прогнозами науковця, влітку побільшає спекотних днів і теплих ночей, що принесе киянам певний дискомфорт. Віталій Шпиг пояснив, що через щільну забудову й велику площу асфальтового покриття всі великі міста є своєрідними "островами тепла".

"У Європі задля боротьби з цією проблемою асфальт замінюють на спеціальну плитку, яка менше поглинає тепло й має більші відбивні властивості, а також пропускає опади в ґрунт — це один зі способів зменшити підтоплення вулиць", — розповів метеоролог.

На його погляд, до катастрофічних наслідків негоди в Одесі призвів комплекс факторів.

"Це і надзвичайне природне явище, тобто те, що трапляється відносно нечасто, але на жаль такі випадки в розрізі саме глобального потепління — це для України в найближчому майбутньому буде буденністю", — зазначив науковець.

Віталій Шпиг пояснив, що збільшення випаровувань призводитиме до змін в атмосферній циркуляції та відповідно до збільшення кількості потужних злив, хоча частота помірних опадів навпаки зменшуватиметься — тому в загальнорічному розрізі кількість опадів не зміниться.

"Київ теж вразливий до таких негативних проявів глобального потепління, як потужні зливи", — зазначив кліматолог.

Нагадаємо, під час негоди в Одесі 30 вересня загинули 10 людей. Тоді в місті за добу випала півторамісячна норма опадів.

Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю від 2 жовтня розповідала, що Київ може затопити, як Одесу. Причиною є глобальне потепління, через яке повітря утримує більше вологи й аномальні зливи трапляються частіше.