Під час негоди в Одесі загинули десятеро людей: правоохоронці розпочали розслідування

В Одесі після потужної негоди загинули десять людей, що стало приводом для початку кримінального розслідування. Справу відкрито через ймовірну службову недбалість посадовців, що призвела до трагічних наслідків.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, слідчі перевіряють дії міської ради та її структурних підрозділів щодо утримання системи водовідведення, передає видання "Суспільне". Особливу увагу приділяють тому, чи були вжиті необхідні заходи для запобігання підтопленням у період сильних дощів.

"Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на збір необхідних матеріалів для їх дослідження в рамках кримінального провадження", — зазначила у коментарі журналістам речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

Також у публікації йдеться, що кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає службову недбалість, що призвела до смерті людей. Санкція статті — до восьми років ув’язнення з обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що стало причиною негоди Одесі

За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів та експертів із кліматичних змін, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі через локальний циклон над Чорним морем, який уповільнив рух через вплив антициклону. Тепле та вологе повітря над морем разом із високими температурами поверхні води активізувало конвекційні процеси, спричинивши рясні опади.

Негода в Одесі Фото: ДСНС

Також синоптики зазначили, що густонаселені райони міста з великою кількістю непроникних поверхонь — асфальтованих і бетонованих — сприяли швидкому стоку дощу, і це підвищило ризик масштабних підтоплень.

Негода в Одесі — що відомо

Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала рекордна кількість опадів — півтора місячної норми за один день. Через сильні дощі вулиці міста підтопило, частково перекрився рух транспорту.

1 жовтня місцева влада закликала жителів обмежити пересування в ранкові години без нагальної потреби. Школи перевели на дистанційне навчання, у деяких закладах організували чергові класи. У дитячих садках працювали чергові групи.

Згодом, стало відомо, що негода забрала життя дев’яти людей, серед яких була одна дитина. Двоє жінок, двоє чоловіків та восьмирічна дівчинка були членами однієї родини, яка рік тому переїхала до Одеси з міста Українка.

Негода в Одесі Фото: ДСНС Негода в Одесі Фото: ДСНС

Окрім цього, оперативні штаби районних адміністрацій отримали 782 звернення від жителів міста про підтоплення, повалені дерева, відключення електроенергії та пошкодження майна.

Також Фокус писав, що 3 жовтня стало відомо про ще одну загиблу — 23-річну Надію Мишей, співробітницю Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації. Її смерть не повідомляли одразу з поваги до батьків, які перебували за кордоном.