Перестала виходити на зв'язок: загибла під час негоди в Одесі дівчина працювала в ОДА

Дівчина, яка зникла під час повені в Одесі 30 вересня, була співробітницею обласної державної адміністрації. Про її загибель не повідомляли одразу з поваги до батьків, які перебували за кордоном.

Загибла під час негоди в Одесі 23-річна Надія Мишей працювала в Управлінні з питань містобудування та архітектури, повідомили в Одеській обласній державній адміністрації 3 жовтня.

В ОДА розповіли, що їхня колега перестала виходити на зв'язок після 19:00 30 вересня. Інформацію про її зникнення розповсюджували в соціальних мережах. Дівчину знайшли без ознак життя у провулку Сергія Ейзенштейна.

"Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав", — написали в ОДА.

Допис ОДА про загибель 23-річної співробітниці Фото: скриншот

Негода в Одесі: пошуково-рятувальні роботи завершені

Станом на вечір 2 жовтня пресслужба ДСНС повідомляла, що ліквідація наслідків повені в Одесі триває третю добу, і від населення продовжують надходити заявки з проханнями про допомогу. Рятувальники залучали роботизовану техніку, щоб деблокувати автомобілі з підтоплених підземних паркінгів. на допомогу одеським колегам прибули працівники ДСНС з Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей.

В Одесі триває ліквідація наслідків потопу Фото: ДСНС ДСНС відкачує воду після потопу в Одесі Фото: ДСНС

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба 2 жовтня розповів, що рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі. За його словами, негода забрала життя 10 людей, 380 жителів міста були врятовані. Також станом на 2 жовтня рятувальники відкачали воду з 40 із 42 одеських укриттів і викачали понад 15 тисяч кубометрів води з підземних паркінгів. Ліквідація наслідків потопу триває.

Що відомо про негоду в Одесі

Вулиці Одеси 30 вересня затопило через аномальні зливи. В соцмережах того ж дня повідомляли, що в місті шукають 23-річну дівчину, яку віднесло течією.

1 жовтня в міські адміністрації закликали одеситів обмежити пересування містом, заклади освіти перевели на дистанційне навчання.

Речниця головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Аверіна 1 жовтня розповіла, що негода в Одесі забрала життя цілої родини з п'яти людей, які не змогли вибратися з цокольного поверху. Також вона розповіла, що рятувальники знайшли тіло дівчини, що зникла напередодні, та ще трьох жінок, яких накрило хвилями та знесло течією на вулицях.