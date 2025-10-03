Перестала выходить на связь: погибшая во время непогоды в Одессе девушка работала в ОГА

Девушка, которая пропала во время наводнения в Одессе 30 сентября, была сотрудницей областной государственной администрации. О ее гибели не сообщали сразу из уважения к родителям, которые находились за границей.

Погибшая во время непогоды в Одессе 23-летняя Надежда Мишей работала в Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры, сообщили в Одесской областной государственной администрации 3 октября.

В ОГА рассказали, что их коллега перестала выходить на связь после 19:00 30 сентября. Информацию о ее исчезновении распространяли в социальных сетях. Девушку нашли без признаков жизни в переулке Сергея Эйзенштейна.

"Искренние соболезнования семье Надежды, друзьям и всем, кто ее знал", — написали в ОГА.

Непогода в Одессе: поисково-спасательные работы завершены

По состоянию на вечер 2 октября пресс-служба ГСЧС сообщала, что ликвидация последствий наводнения в Одессе продолжается третьи сутки, и от населения продолжают поступать заявки с просьбами о помощи. Спасатели привлекали роботизированную технику, чтобы деблокировать автомобили из подтопленных подземных паркингов. на помощь одесским коллегам прибыли работники ГСЧС из Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба 2 октября рассказал, что спасатели завершили поисково-спасательные работы в Одессе. По его словам, непогода унесла жизни 10 человек, 380 жителей города были спасены. Также по состоянию на 2 октября спасатели откачали воду из 40 из 42 одесских укрытий и выкачали более 15 тысяч кубометров воды из подземных паркингов. Ликвидация последствий потопа продолжается.

Что известно о непогоде в Одессе

Улицы Одессы 30 сентября затопило из-за аномальных ливней. В соцсетях в тот же день сообщали, что в городе ищут 23-летнюю девушку, которую унесло течением.

1 октября в городские администрации призвали одесситов ограничить передвижение по городу, учебные заведения перевели на дистанционное обучение.

Пресс-секретарь главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Марина Аверина 1 октября рассказала, что непогода в Одессе унесла жизни целой семьи из пяти человек, которые не смогли выбраться с цокольного этажа. Также она рассказала, что спасатели нашли тело девушки, пропавшей накануне, и еще трех женщин, которых накрыло волнами и снесло течением на улицах.