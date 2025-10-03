Во время непогоды в Одессе погибли десять человек: правоохранители начали расследование

В Одессе после мощной непогоды погибли десять человек, что стало поводом для начала уголовного расследования. Дело открыто из-за вероятной служебной халатности должностных лиц, которая привела к трагическим последствиям.

По информации Одесской областной прокуратуры, следователи проверяют действия городского совета и его структурных подразделений по содержанию системы водоотведения, передает издание "Суспільне". Особое внимание уделяется тому, были ли приняты необходимые меры для предотвращения подтоплений в период сильных дождей.

"Сейчас продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор необходимых материалов для их исследования в рамках уголовного производства", — отметила в комментарии журналистам пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Также в публикации говорится, что уголовное производство открыто по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает служебную халатность, повлекшую смерть людей. Санкция статьи — до восьми лет заключения с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что стало причиной непогоды в Одессе

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей и экспертов по климатическим изменениям, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди из-за локального циклона над Черным морем, который замедлил движение из-за влияния антициклона. Теплый и влажный воздух над морем вместе с высокими температурами поверхности воды активизировало конвекционные процессы, вызвав обильные осадки.

Также синоптики отметили, что густонаселенные районы города с большим количеством непроницаемых поверхностей — асфальтированных и бетонированных — способствовали быстрому стоку дождя, и это повысило риск масштабных подтоплений.

Непогода в Одессе — что известно

Напомним, что 30 сентября в Одессе выпало рекордное количество осадков — полторы месячной нормы за один день. Из-за сильных дождей улицы города подтопило, частично перекрылось движение транспорта.

1 октября местные власти призвали жителей ограничить передвижение в утренние часы без крайней необходимости. Школы перевели на дистанционное обучение, в некоторых заведениях организовали дежурные классы. В детских садах работали дежурные группы.

Впоследствии, стало известно, что непогода унесла жизни девяти человек, среди которых был один ребенок. Двое женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка были членами одной семьи, которая год назад переехала в Одессу из города Украинка.

Кроме этого, оперативные штабы районных администраций получили 782 обращения от жителей города о подтоплении, поваленных деревьях, отключении электроэнергии и повреждении имущества.

ТакжеФокус писал, что 3 октября стало известно о еще одной погибшей — 23-летней Надежде Мишей, сотруднице Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации. Ее смерть не сообщали сразу из уважения к родителям, которые находились за границей.