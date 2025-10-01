В Одессе подтоплено почти 700 домов: город спасают от коллапса (видео)

В Одессе до сих пор пытаются справиться с непогодой. Больше всего пострадал Киевский район, там подтоплено почти 400 жилых домов.

Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети. Статистику повреждений от наводнений привел мэр города Геннадий Труханов.

По предварительным данным подтоплено 286 частных домов и 384 многоквартирных дома. В Киевском районе — 185 частных домов и 200 многоэтажек.

Значительные повреждения получили дороги и инженерные сети. Оперативные штабы районных администраций получили 782 обращения от одесситов о подтоплениях, поваленных деревьях, отключении электроэнергии и повреждении имущества.

Коммунальщики в Одессе работают в усиленном режиме

Коммунальщики работают в усиленном режиме, оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды продолжаются.

"Мы не останемся в стороне и окажем материальную помощь семьям, которые потеряли своих близких", — обещает градоначальник.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала об итогах заседания Кабмина из-за чрезвычайной ситуации в Одессе. Ряду министерств поручили ликвидировать последствия ливня, провести ремонты, не допустить отключения систем жизнеобеспечения и обеспечить безопасность движения.

При необходимости в Одессе откроют "пункты несокрушимости" и выделят деньги из резервного фонда бюджета на борьбу с последствиями стихии.

Отметим, что в Одессе за сутки выпало 94 мм осадков — более 220% месячной нормы для сентября, сказал глава департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк.

Столь большое количество воды превысило пропускную способность ливневок. По его оценкам, самая сложная ситуация — в микрорайоне Пересыпь. Там де из-за обесточивания трансформаторной подстанции остановилась канализационно-насосная станция.

Напомним, скоро в Украину придет новый циклон с дождями. С 4 октября атмосферный фронт придет с юго-запада, но для Одессы угрозы сильных ливней пока нет.

Непогода в Одессе унесла жизни девяти человек, включая ребенка. Девушку унесло течением, ее удалось спасти.