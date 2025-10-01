В Одесі підтоплено майже 700 будинків: місто рятують від колапсу (відео)

В Одесі досі намагаються впоратися з негодою. Найбільше постраждав Київський район, там підтоплено майже 400 житлових будинків.

Значних пошкоджень зазнали дороги та інженерні мережі. Статистику пошкоджень від повеней навів мер міста Геннадій Труханов.

За попередніми даними підтоплено 286 приватних будинків і 384 багатоквартирні будинки. У Київському районі — 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок.

Значних пошкоджень зазнали дороги та інженерні мережі. Оперативні штаби районних адміністрацій отримали 782 звернення від одеситів про підтоплення, повалені дерева, відключення електроенергії та пошкодження майна.

Комунальники в Одесі працюють у посиленому режимі

Комунальники працюють у посиленому режимі, оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди тривають.

"Ми не залишимося осторонь і надамо матеріальну допомогу сім'ям, які втратили своїх близьких", — обіцяє градоначальник.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла про підсумки засідання Кабміну через надзвичайну ситуацію в Одесі. Низці міністерств доручили ліквідувати наслідки зливи, провести ремонти, не допустити відключення систем життєзабезпечення та гарантувати безпеку руху.

За необхідності в Одесі відкриють "пункти незламності" і виділять гроші з резервного фонду бюджету на боротьбу з наслідками стихії.

Зазначимо, що в Одесі за добу випало 94 мм опадів — понад 220% місячної норми для вересня, сказав глава департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк.

Настільки велика кількість води перевищила пропускну здатність зливоприймачів. За його оцінками, найскладніша ситуація — у мікрорайоні Пересип. Там де через знеструмлення трансформаторної підстанції зупинилася каналізаційно-насосна станція.

Нагадаємо, скоро в Україну прийде новий циклон із дощами. З 4 жовтня атмосферний фронт прийде з південного заходу, але для Одеси загрози сильних злив поки що немає.

Негода в Одесі забрала життя дев'яти осіб, включно з дитиною. Дівчину віднесло течією, її вдалося врятувати.