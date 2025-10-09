"Погода порадує грибників": Діденко спрогнозувала дощі і потепління до +19 градусів (мапа)

В п'ятницю, 10 жовтня, Україну знову накриють дощі. Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на завтра, попередивши про осінню прохолоду.

"Атмосферні фронти, близкість циклону, рвучкий північно-західний вітер, така собі погода пізньої осені, якби не листя на деревах ще багато і хризантем", — зазначила 9 жовтня у своєму Telegram-каналі експертка.

Згаданий циклон на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода на завтра: прогноз Діденко

Синоптикиня порадила українцям брати з собою у п'ятницю парасольки, адже на вулиці буде дощ, та одягати куртки або пальто нижче сини — через вітер і прохолоду. Вдень 10 жовтня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +9 до +14 градусів. Значно тепліше буде на сході — від +15 до +19.

За даними Укргідрометцентру, вночі температура опускатиметься до 9-11 градусів тепла. Дещо теплішою ніч буде на сході, а найхолоднішою — на Закарпатті. Дощі прогнозують абсолютно по всій території країни.

Прогноз погоди на 10 жовтня на мапі Фото: Укргідрометцентр

Погода на завтра у Києві

У столиці п'ятниця теж буде хмарною та дощовою, очікується поривчастий вітер північно-західного напрямку. Вдень температура підніметься до 11-13 градусів тепла.

"Волога прохолодна погода найближчим часом порадує грибників — дощі будуть, морозу не буде, ну а вже гриби дуже балувані, якщо не ростимуть при такій синоптичній ситуації", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг розповів, що Києву загрожують такі ж сильні зливи, як сталися в Одесі. З його слів, кількість спекотних днів влітку збільшиться, а подібна негода вируватиме частіше.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха прокоментувала прогнози, що цьогорічна зима буде особливо холодною та сніжною. Вона зазначила, що затоки північного повітря можливі, але є нюанс.