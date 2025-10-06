Зима в Україні буде рекордно холодною: в Укргідрометцентрі спростували прогноз синоптиків

Синоптики дали прогноз на зиму, анонсувавши арктичні морози, сніг та завірюхи. Однак експертка з Укргідрометцентру Наталія Птуха наголошує, що впевнено спрогнозувати погоду за кілька місяців неможливо, а тенденція останніх років цим обіцянкам не відповідає.

Зима 2025/2026 стане "сезоном контрастних крайнощів" по всій Європі. У країнах очікуються рекордні епізоди тепла, повеней і хуртовин. Про це йдеться у прогнозі на зиму, опублікованому на порталі MkWeather.

Синоптики обіцяють сувору зиму в Україні

Відповідно до прогнозу на зиму, січень стане перехідним місяцем, коли у Східну Європу прийде похолодання. У лютому ж у більшій частині країн температура опуститься нижче норми, і це супроводжуватимуть "спалахи" арктичних морозів. У Східній Європі очікується сильний снігопад.

Загалом Східна Європа, зокрема Україна, буде найхолоднішим регіоном континенту. Синоптики прогнозують потенціал для рекордних морозів наприкінці сезону, стійкий сніговий покрив та здебільшого низькі температури. У січні-лютому можливі заметіль та крижані бурі.

Прогнозу на зиму поки не слід вірити

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю УНН наголосила, що наразі неможливо прогнозувати, якою буде зима в Україні. Однак, з її слів, протягом останніх десяти років кліматичні зміни роблять цей сезон все теплішим.

"Тенденція зберігається в останнє десятиріччя, в умовах змін клімату, що ці холодні сезони в нас стають вищими за кліматичну норму – кожен місяць на 1-2 градуси вище кліматичної норми, але ми завжди зазначаємо те, що винятки можуть бути через потоки холодного арктичного повітря, утворення снігового покриву", — зазначила вона.

Експертка розповіла, що також останні роки для України характерний нестійкий сніговий покрив.

"Раніше в листопаді був сніговий покрив і приблизно у березні він зникав. Зараз сніговий покрив епізодичним, він може просто розтанути посеред зими. Певний час його не буде, а потім знову утвориться — це стандартна ситуація з огляду на останнє десятиріччя. Це те, що фіксують кліматологи", — підкреслила вона.

Зі слів Птухи, метеорологічна зима може прийти будь-коли. Були й роки, коли вона взагалі в Україну не приходила, наприклад 2019-2020.

"Але ми в такій кліматичній зоні знаходимося, що все-таки в нас можуть бути й затоки північного повітря, немає такого, що короткочасного зниження температури зовсім не було", — повідомила вона.

Синоптикиня запевнила, що зараз ніхто не скаже, буде взимку в Україні холодно чи тепло. Є певні тенденції, але погоду за ними не прогнозують. Реальні ж прогнози на зиму закладаються лише на 5-7 діб вперед, далі усе може різко змінитись.

Нагадаємо, після аномальної спеки на початку жовтня у Боснію несподівано прийшов ранній сніг, через який тисячі людей залишились без світла і дороги стали непроїзними. Водночас Болгарію засипало снігом і затопило потужними зливами.

5 жовтня з Евересту рятували сотні туристів через те, що на Гімалаї обвалилися надзвичайно сильні снігопади й зливи. Люди застрягли на схилі гори, ще 200 осіб залишились чекати на евакуацію.