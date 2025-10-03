Зима все ближче: Балкани накрив потужний снігопад і зливи з повенями (відео)

Ранній снігопад пошкодив лінії електропередачі, залишивши тисячі жителів у Боснії та Сербії без світла. А в Болгарії поки на гірському перевалі йшов сніг, курортний Бургас затопили потужні зливи.

Related video

Хоча цього року в Боснії було зафіксовано одне з найспекотніших років за всю історію спостережень, ранній сніг здивував усіх, включно з туристами на горі Яхорина недалеко від Сараєва. Тисячі людей залишилися без світла, а дороги стали непроїзними. Тим часом Болгарію одночасно завалили снігом і затопило потужними зливами, повідомляє АР.

Раптовий снігопад у Боснії

Цього тижня в горбистих і гірських районах Сербії та Боснії випав рясний мокрий сніг, а в низинних районах через затяжні дощі почалися повені.

За словами Слободана Совіль, метеоролога Державної гідрометеорологічної служби, на більшій висоті випало вже більше ніж пів метра снігу, і ця кількість може сягнути рекордних значень для жовтня.

"У нас низка районів залишилася без електрики через зламані дерева і гілки, що впали на лінії електропередач", — сказав Александр Мітровіч, голова муніципалітету Іваниця в центральній Сербії.

Чиновники повідомили, що південно-західні муніципалітети Медведья і Црна Трава також залишилися без питної води і телефонного зв'язку.

У п'ятницю в Боснії через снігопад було перекрито низку доріг. Влада закликала водіїв бути особливо обережними. І закликала вже "перевзути" зимові шини, хоча вони обов'язкові з 1 листопада.

Гірськолижний центр Яхорина недалеко від столиці Боснії і Герцеговини Сараєво також засипало снігом, заставши туристів зненацька.

"Ми прийшли сюди в шльопанцях, а тепер нам потрібні черевики і куртки", — розповіла одна з туристок.

Тим часом у Болгарії снігом засипало гірський перевал Хемус, а муніципалітет Несебр, де розташовані популярні курорти Сонячного берега, повністю затопило після сильних дощів. Повідомляється про трьох загиблих, серед яких — прикордонник, який намагався допомогти людям.

Сніг на перевалі Хемус

Експерти стверджують, що екстремальні погодні умови, такі як нехарактерна для сезону спека або холод, можуть бути пов'язані зі зміною клімату.

Потоп у Болгарії

У вересні на Західних Балканах температура сягала 30 градусів Цельсія. Влітку під час аномальної спеки температура перевищувала 40 градусів Цельсія і тепер для снігопадів надто рано.

Нагадаємо, в Одесі після злив і повені, під час яких загинули 10 осіб, відкрили кримінальне розслідування через імовірну службову недбалість посадовців, яка призвела до трагічних наслідків.

А через суттєве погіршення погоди у високогір'ї Карпат місцевих жителів і туристів просять утриматися від походів у гори.