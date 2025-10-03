Зима все ближе: Балканы накрыл мощный снегопад и ливни с наводнениями (видео)

Ранний снегопад повредил линии электропередачи, оставив тысячи жителей в Боснии и Сербии без света. А в Болгарии пока на горном перевале шел снег, курортный Бургас затопили мощные ливни.

Хотя в этом году в Боснии было зафиксировано одно из самых жарких лет за всю историю наблюдений, ранний снег удивил всех, включая туристов на горе Яхорина недалеко от Сараево. Тысячи людей остались без света, а дороги стали непроездными. Тем временем Болгарию одновременно завалили снегом и затопило мощными ливнями, сообщает АР.

Внезапный снегопад в Боснии

На этой неделе в холмистых и горных районах Сербии и Боснии выпал обильный мокрый снег, а в низинных районах из-за затяжных дождей начались наводнения.

По словам Слободана Совиль, метеоролога Государственной гидрометеорологической службы, на большей высоте выпало уже более полуметра снега, и это количество может достичь рекордных значений для октября.

"У нас ряд районов остался без электричества из-за сломанных деревьев и веток, упавших на линии электропередач", — сказал Александр Митрович, глава муниципалитета Иваница в центральной Сербии.

Чиновники сообщили, что юго-западные муниципалитеты Медведья и Црна Трава также остались без питьевой воды и телефонной связи.

В пятницу в Боснии из-за снегопада был перекрыт ряд дорог. Власти призвали водителей быть особенно осторожными. И призвали уже "переобуть" зимние шины, хотя они обязательны с 1 ноября.

Горнолыжный центр Яхорина недалеко от столицы Боснии и Герцеговины Сараево также засыпало снегом, застав туристов врасплох.

"Мы пришли сюда в шлепанцах, а теперь нам нужны ботинки и куртки", — рассказала одна из туристок.

Тем временем в Болгарии снегом засыпало горный перевал Хемус, а муниципалитет Несебр, где находятся популярные курорты Солнечного берега – полностью затопило после сильных дождей. Сообщается о трех погибших, среди которых – пограничник, который пытался помочь людям.

Снег на перевале Хемус

Эксперты утверждают, что экстремальные погодные условия, такие как нехарактерная для сезона жара или холод, могут быть связаны с изменением климата.

Потоп в Болгарии

В сентябре на Западных Балканах температура достигала 30 градусов Цельсия. Летом во время аномальной жары температура превышала 40 градусов Цельсия и теперь для снегопадов слишком рано.

Напомним, в Одессе после ливней и наводнения, во время которых погибли 10 человек, открыли уголовное расследование из-за вероятной служебной халатности должностных лиц, которая привела к трагическим последствиям.

А из-за существенного ухудшения погоды в высокогорье Карпат местных жителей и туристов просят воздержаться от походов в горы.