Опасно для жизни: украинцев призвали воздержаться от похода в Карпаты
Из-за существенного ухудшения погоды в высокогорье Карпат местных жителей и туристов просят воздержаться от походов в горы. Особенно эта просьба актуальна в преддверии выходных.
Погодные условия в горах могут быть опасными для здоровья и жизни, предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас в Карпатах наблюдаются резкое снижение температуры, интенсивные осадки, сильные порывы ветра и плохая видимость.
Все это в совокупности увеличивает риск заблудиться, получить травмы или стать жертвами переохлаждения.
Тем же, кто очень хочет посмотреть на горы, спасатели советуют сначала внимательно изучить прогноз погоды, а в случае чрезвычайной ситуации позвонить на "101", воспользоваться приложением "Спасение в горах" или обратиться в ближайшее спасательное подразделение, чтобы сообщить свое местонахождение и обстоятельства, в которые попали, для быстрого реагирования.
"Помните, горы прекрасны, но и опасны", – предупредили спасатели.
Как сообщает Mukachevo.net, три дня назад мать с сыном на Говерле застала непогода, и спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы найти и спасти туристов, попавших в беду. Женщину и ее 15-летнего сына оперативно разыскали и доставили в безопасное место.
Снег и мороз до -3 градусов в Карпатах, на горном массиве Черногора, зафиксировали еще 29 сентября.
