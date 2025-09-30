Зима уже близко: насколько Украина готова к отопительному сезону в 2025 году

С наступлением первых осенних холодов в Украине активно завершается подготовка к отопительному сезону 2025/26.

Related video

В этом году страна уже 4 раз встречает зиму в условиях войны, что требует повышенной готовности коммунальных служб и энергетических систем. Фокус ознакомился с ситуацией и изучил, насколько ключевые объекты подготовлены для бесперебойного обеспечения теплом всей страны.

Отопительный сезон 2025-2026 — Украина завершает подготовку

В Украине завершается подготовка к отопительному сезону 2025/26. По данным Министерства развития общин и территорий, уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства уже превышает 95%.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что страна входит в четвертый отопительный сезон в условиях войны, а значит, необходимо учитывать все возможные сценарии — от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов.

В Чернигове прошло заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду. Его возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Среди ключевых вопросов обсуждались устойчивость работы объединенной энергосистемы и обеспечение жизнедеятельности населения в кризисных условиях.

"Задача Штаба — держать полную координацию, создавать резервы оборудования и материалов, отрабатывать действия на случай кризисных событий", — подчеркнул Кулеба.

В Черниговской области уже подготовлено более 93% жилого фонда, свыше 95% детских садов, школ и больниц, а также более 92% котельных. За лето заменили свыше четырех километров тепловых сетей, отремонтировали котлы и теплопункты, а также создали запасы угля и пеллет.

Подготовка к отопительному сезону — в Украине устанавливают "Пункти незламности"

Украина планирует до 15 октября завершить все необходимые процедуры для старта отопительного сезона. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где угроза атак на энергосистему остается высокой.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в воскресенье, 28 сентября. По ее словам, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, страна должна оперативно реагировать и гарантировать людям тепло и свет в любых условиях.

Накануне в Чернигове прошло заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону. Там заслушали доклады представителей государственных органов и глав областных администраций. Свириденко отметила, что ключевая задача — обеспечить стабильное прохождение зимы, и до середины октября все необходимые процедуры должны быть завершены.

Кроме того, на этой неделе правительство поручило наладить бесперебойное снабжение газом и электроэнергией предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых громад.

Также проверяется готовность "Пунктов несокрушимости". Для местных общин создаются дополнительные возможности по подготовке к зиме. Так, ОСМД и ЖСК смогут использовать программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для установки альтернативных источников энергии. По словам премьера, власти работают над упрощением доступа к этой инициативе.

Насколько Украина готова к отопительному сезону

Украина входит в отопительный сезон с высоким уровнем готовности. По данным народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Нагорняка, города и громады обеспечены необходимыми ресурсами на 80–90%. На складах страны накоплено около 2 миллионов тонн угля, что, по словам парламентария, гарантирует стабильное прохождение зимы без перебоев.

В эфире "Ранок.LIVE" Нагорняк подчеркнул, что проблем с углем нет, а подготовка к зиме включает проверку всех ключевых агрегатов, отвечающих за подачу тепла и горячей воды. Он также обратил внимание на вопрос долгов теплокоммунэнерго, отметив, что этот аспект регулируется отдельно. При этом газ для предприятий теплокоммунэнерго поставляется "Нафтогазом" по специальным тарифам — почти вдвое ниже рыночной цены.

В качестве примера эффективной подготовки депутат привел Черкассы. По его словам, местная громада регулярно инвестирует в модернизацию теплосетей, снижает потери энергии и обеспечивает своевременные расчеты за газ. Такая стратегия, подчеркнул Нагорняк, помогает уменьшить долговую нагрузку и повышает энергоэффективность.

Парламентарий отметил, что украинские громады начинают готовиться к зиме сразу после окончания предыдущего сезона. Благодаря этому, считает он, в нынешнем году проблем с обеспечением теплом не ожидается.

Отопительный сезон в 2025 году — когда начнется

В Украину приходит первое ощутимое осеннее похолодание, и именно в эти дни завершается подготовка к отопительному сезону. Уже в ближайшие недели жители страны почувствуют изменения в температуре, а вместе с ними начнется и подача тепла.

По закону отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура в течение трех суток держится на уровне +8 градусов или ниже. Однако школы, детсады и больницы могут начать отапливаться раньше — по решению местных властей.

Так, первыми тепло получат жители Ровенской области. Уже с 24 сентября отопление включат в школах, садиках и медучреждениях Вараша и Заболотья. Об этом сообщил городской голова Вараша Александр Мензула. Что касается жилых домов, то решения о подключении будут принимать ОСМД и управляющие компании.

В Киеве подготовка к зиме также близка к завершению. По данным КГГА, почти 90% жилого фонда столицы уже готовы к подаче тепла. В случае резкого похолодания отопительный сезон могут запустить досрочно.

В целом по стране уровень готовности к зиме составляет 80–90%. Несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной и возможными атаками на энергосистему, власти уверяют: все работы идут по плану, а украинцы встретят холода с теплом в домах.

Напоминаем, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, для каких городов предстоящая зима может стать самой тяжелой. По его словам, Россия реально может лишить их тепла, и это — "самая большая опасность".

Фокус рассказал о трех моделях обогревателей, популярных среди украинцев, которые могут помочь удержать тепло в доме.