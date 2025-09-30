Зима вже близько: наскільки Україна готова до опалювального сезону 2025 року

З настанням перших осінніх холодів в Україні активно завершується підготовка до опалювального сезону 2025/26.

Цього року країна вже 4 раз зустрічає зиму в умовах війни, що вимагає підвищеної готовності комунальних служб та енергетичних систем. Фокус ознайомився з ситуацією і вивчив, наскільки ключові об'єкти підготовлені для безперебійного забезпечення теплом усієї країни.

Опалювальний сезон 2025-2026 — Україна завершує підготовку

В Україні завершується підготовка до опалювального сезону 2025/26. За даними Міністерства розвитку громад і територій, рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства вже перевищує 95%.

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що країна входить у четвертий опалювальний сезон в умовах війни, а отже, необхідно враховувати всі можливі сценарії — від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів.

У Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки об'єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду. Його очолила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Серед ключових питань обговорювали стійкість роботи об'єднаної енергосистеми та забезпечення життєдіяльності населення в кризових умовах.

"Завдання Штабу — тримати повну координацію, створювати резерви обладнання та матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій", — підкреслив Кулеба.

У Чернігівській області вже підготовлено понад 93% житлового фонду, понад 95% дитячих садочків, шкіл і лікарень, а також понад 92% котелень. За літо замінили понад чотири кілометри теплових мереж, відремонтували котли та теплопункти, а також створили запаси вугілля та пелет.

Підготовка до опалювального сезону — в Україні встановлюють "Пункти незламності"

Україна планує до 15 жовтня завершити всі необхідні процедури для старту опалювального сезону. Особливу увагу приділяють прифронтовим регіонам, де загроза атак на енергосистему залишається високою.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в неділю, 28 вересня. За її словами, незважаючи на постійні обстріли з боку Росії, країна повинна оперативно реагувати і гарантувати людям тепло і світло в будь-яких умовах.

Напередодні в Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону. Там заслухали доповіді представників державних органів та голів обласних адміністрацій. Свириденко зазначила, що ключове завдання — забезпечити стабільне проходження зими, і до середини жовтня всі необхідні процедури мають бути завершені.

Крім того, цього тижня уряд доручив налагодити безперебійне постачання газом та електроенергією підприємств, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад.

Також перевіряється готовність "Пунктів незламності". Для місцевих громад створюються додаткові можливості з підготовки до зими. Так, ОСББ та ЖБК зможуть використовувати програму "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення альтернативних джерел енергії. За словами прем'єра, влада працює над спрощенням доступу до цієї ініціативи.

Наскільки Україна готова до опалювального сезону

Україна входить в опалювальний сезон із високим рівнем готовності. За даними народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Нагорняка, міста і громади забезпечені необхідними ресурсами на 80-90%. На складах країни накопичено приблизно 2 мільйони тонн вугілля, що, за словами парламентарія, гарантує стабільне проходження зими без перебоїв.

В ефірі "Ранок.LIVE" Нагорняк наголосив, що проблем із вугіллям немає, а підготовка до зими включає перевірку всіх ключових агрегатів, що відповідають за подачу тепла і гарячої води. Він також звернув увагу на питання боргів теплокомуненерго, зазначивши, що цей аспект регулюється окремо. При цьому газ для підприємств теплокомуненерго постачається "Нафтогазом" за спеціальними тарифами — майже вдвічі нижчими за ринкову ціну.

Як приклад ефективної підготовки депутат навів Черкаси. За його словами, місцева громада регулярно інвестує в модернізацію тепломереж, знижує втрати енергії та забезпечує своєчасні розрахунки за газ. Така стратегія, підкреслив Нагорняк, допомагає зменшити боргове навантаження і підвищує енергоефективність.

Парламентарій зазначив, що українські громади починають готуватися до зими одразу після закінчення попереднього сезону. Завдяки цьому, вважає він, нинішнього року проблем із забезпеченням теплом не очікується.

Опалювальний сезон у 2025 році — коли розпочнеться

В Україну приходить перше відчутне осіннє похолодання, і саме в ці дні завершується підготовка до опалювального сезону. Уже найближчими тижнями жителі країни відчують зміни в температурі, а разом із ними почнеться і подача тепла.

За законом опалювальний сезон стартує, коли середньодобова температура протягом трьох діб тримається на рівні +8 градусів або нижче. Однак школи, дитсадки та лікарні можуть почати опалюватися раніше — за рішенням місцевої влади.

Так, першими тепло отримають жителі Рівненської області. Уже з 24 вересня опалення увімкнуть у школах, садочках і медзакладах Вараша та Заболоття. Про це повідомив міський голова Вараша Олександр Мензула. Щодо житлових будинків, то рішення про підключення ухвалюватимуть ОСББ та керуючі компанії.

У Києві підготовка до зими також близька до завершення. За даними КМДА, майже 90% житлового фонду столиці вже готові до подачі тепла. У разі різкого похолодання опалювальний сезон можуть запустити достроково.

Загалом по країні рівень готовності до зими становить 80-90%. Незважаючи на виклики, пов'язані з повномасштабною війною та можливими атаками на енергосистему, влада запевняє: усі роботи йдуть за планом, а українці зустрінуть холоди з теплом у домівках.

