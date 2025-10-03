Небезпечно для життя: українців закликали утриматися від походу в Карпати

Через істотне погіршення погоди у високогір'ї Карпат місцевих жителів і туристів просять утриматися від походів у гори. Особливо це прохання актуальне напередодні вихідних.

Related video

Погодні умови в горах можуть бути небезпечними для здоров'я та життя, попередили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі в Карпатах спостерігаються різке зниження температури, інтенсивні опади, сильні пориви вітру та погана видимість.

Усе це в сукупності збільшує ризик заблукати, отримати травми або стати жертвами переохолодження.

Тим же, хто дуже хоче подивитись на гори, рятувальники радять спершу уважно вивчити прогноз погоди, а в разі надзвичайної ситуації зателефонувати на "101", скористатись застосунком "Порятунок у горах" або звернутись до найближчого рятувального підрозділу, щоб повідомити своє місцеперебування та обставини, в які потрапили, для швидкого реагування.

"Пам'ятайте, гори прекрасні, але й небезпечні", — попередили рятувальники.

Як повідомляє Mukachevo.net, три дні тому матір із сином на Говерлі застала негода, і рятувальникам довелося докласти чимало зусиль, щоб знайти і врятувати туристів, які потрапили в біду. Жінку та її 15-річного сина оперативно розшукали та доправили в безпечне місце.

Сніг і мороз до -3 градусів у Карпатах, на гірському масиві Чорногора, зафіксували ще 29 вересня.

Нагадаємо, якою буде погода в Україні в жовтні.

Раніше повідомлялося, наскільки Україна готова до опалювального сезону 2025 року.