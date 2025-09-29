В Карпатах выпал снег: в каких регионах синоптики прогнозируют осадки (фото, карты)

На горном массиве Черногора температура опустилась до -3 градусов. Пока в областях Украины таких морозов не ожидается, но в регионах пройдет дождь.

На календаре только конец сентября, а Карпаты уже засыпало снегом. Ночью там столбики термометров фиксировали настоящий мороз. Об этом 29 сентября сообщил в Facebook Василий Фицак.

Погода сегодня: в Украине выпал снег

"На Черногоре притрусило снегом, ощутимо похолодало", — передал он, опубликовав фото с заснеженных гор.

Фото из заснеженных Карпат Фото: Соцсети

Температура там опустилась до -3 градусов. Также в горах веял холодный ветер восточного, северо-восточного направления, со скоростью 8-9 м/с.

Погода сегодня: прогноз синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили, что понедельник отметится переменной облачностью.

"В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с", — отметили синоптики.

Столбики термометров в течение дня будут фиксировать от +13 до +18 градусов, несколько прохладнее будет в западных и северных регионах — от +9 до +14. На высокогорье Карпат ожидается мокрый снег, днем там прогнозируют 1-5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 29 сентября на карте Фото: Укргидрометцентр

Погода сегодня в Киеве

В столице также 29 сентября будет переменная облачность и пройдет дождь. Ветер будет преимущественно восточным, 5-10 м/с. Столбики термометров будут фиксировать днем от +11 до +13 градусов.

