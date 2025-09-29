У Карпатах випав сніг: в яких регіонах синоптики прогнозують опади (фото, карти)

На гірському масиві Чорногора температура опустилась до -3 градусів. Поки в областях України таких морозів не очікується, але у регіонах пройде дощ.

Related video

На календарі лише кінець вересня, а Карпати вже засипало снігом. Вночі там стовпчики термометрів фіксували справжній мороз. Про це 29 вересня повідомив в Facebook Василь Фіцак.

Погода сьогодні: в Україні випав сніг

"На Чорногорі притрусило снігом, відчутно похолодало", — передав він, опублікувавши фото з засніжених гір.

Фото з засніжених Карпат Фото: Соцмережi

Температура там опустилася до -3 градусів. Також у горах віяв холодний вітер східного, північно-східного напрямку, зі швидкістю 8-9 м/с.

Погода сьогодні: прогноз синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили, що понеділок відзначиться мінливою хмарністю.

"У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с", — зазначили синоптики.

Стовпчики термометрів протягом дня фіксуватимуть від +13 до +18 градусів, дещо прохолодніше буде у західних і північних регіонах — від +9 до +14. На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг, вдень там прогнозують 1-5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 29 вересня на карті Фото: Укргідрометцентр

Погода сьогодні у Києві

У столиці також 29 вересня буде мінлива хмарність й пройде дощ. Вітер буде переважно східним, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вдень від +11 до +13 градусів.

Нагадаємо, Фокус зібрав місця, де восени особливо атмосферно з наметом, в одному матеріалі. Серед найкращих локацій для кемпінгу — Чорногірський хребет.

З середини жовтня в Івано-Франківську буде обмежене пересування на електросамокатах, електровелосипедах, сігвеях та інших видах персонального електротранспорту. У міській раді пояснили, які будуть діяти правила і хто контролюватиме, що їх дотримуються.