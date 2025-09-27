Самокати під забороною: Івано-Франківськ обмежив рух приватного електротранспорту

Із середини жовтня в Івано-Франківську набуває чинності заборона на пересування центром міста на електросамокатах, електровелосипедах, сігвеях та інших видах персонального електротранспорту. Рішення ухвалено після інциденту, коли у вересні шестирічна дитина отримала травми внаслідок наїзду електротранспорту.

Related video

Директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак повідомив, що в межах цієї ініціативи буде встановлено знаки та підготовлено патрулі реагування.

Таким чином Івано-Франківськ став першим обласним центром України, який запровадив подібні обмеження.

За словами Смушака, пересування на електротранспорті буде заборонене на вулицях Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицькій, Станіславській, Шеремети, Вірменській, Левка Лук'яненка, Грушевського та Вагилевича. На в'їздах встановлять дорожні знаки, велосипедистам обмежать швидкість до 20 км/год.

На всіх в’їздах до цих зон встановити комбінацію дорожніх знаків:

5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів» з піктограмою «заборонено електросамокати»;

3.7 «Рух мопедів заборонено» (поширюється і на електросамокати та електровелосипеди);

3.29 «Обмеження максимальної швидкості 20 км/год» з табличкою 7.5.7 «Велосипеди».

Важливо

Розвиває 160 км/год: представлено найшвидший електросамокат у світі (відео)

Зі свого боку компанії, що надають прокат електросамокатів, зобов'язані заблокувати можливість завершення і початку поїздок у цих зонах, а також знизити швидкість руху самокатів у прилеглих кварталах до 10-15 км/год. Власників особистого електротранспорту в разі порушення заборони штрафуватимуть на суму від 344 грн.

Реакція бізнесу і правовий вакуум

Як повідомив Forbes, Івано-Франківськ входить до трійки лідерів за найактивнішим використанням самокатів. За словами представників сервісу Bolt, заборона не матиме значного впливу на їхній бізнес, але знизить мобільність користувачів.

Водночас місцева влада наголошує, що правовий статус електросамокатів в Україні досі не врегульовано. Законопроєкт №3023, який передбачав запровадження нової категорії учасників дорожнього руху та обов'язкове оснащення транспорту світловідбивачами й шоломами, не було ухвалено в другому читанні. За даними джерел в уряді, роботу над документом відновили, проте бізнес-спільнота поки що не залучена до процесу.

"Бачимо неузгодженість дій представників органів місцевого самоврядування та поліції. Це створює правову невизначеність і унеможливлює ухвалення справедливих рішень щодо користувачів електросамокатів", — зазначила представниця Bolt Юлія Маліч.

Нагадаємо, на початку червня в Одесі місцевому жителю призначили штраф у розмірі 34 000 грн за керування електросамокатом у нетверезому стані, що є найбільшим штрафом для "самокатників". Як з'ясувалося, чоловік неодноразово катався на самокаті в стані алкогольного сп'яніння і в підсумку отримав штраф на рекордну суму.