Самокаты под запретом: Ивано-Франковск ограничил движение частного электротранспорта

С середины октября в Ивано-Франковске вступает в силу запрет на передвижение по центру города на электросамокатах, электровелосипедах, сигвеях и других видах персонального электротранспорта. Решение принято после инцидента, когда в сентябре шестилетний ребенок получил травмы в результате наезда электротранспорта.

Related video

Директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак сообщил, что в рамках данной инициативы будут установлены знаки и подготовлены патрули реагирования.

Таким образом Ивано-Франковск стал первым областным центром Украины, который ввел подобные ограничения.

По словам Смушака, передвижение на электротранспорте будет запрещено на улицах Сечевых Стрельцов, Гетмана Мазепы, Галицкой, Станиславской, Шереметы, Армянской, Левка Лукьяненко, Грушевского и Вагилевича. На въездах установят дорожные знаки, велосипедистам ограничат скорость до 20 км/ч.

На всех въездах в эти зоны установить комбинацию дорожных знаков:

5.90 "Зона для пешеходов и велосипедистов" с пиктограммой "запрещены электросамокаты";

3.7 "Движение мопедов запрещено" (распространяется и на электросамокаты и электровелосипеды);

3.29 "Ограничение максимальной скорости 20 км/ч" с табличкой 7.5.7 "Велосипеды".

Важно

Развивает 160 км/ч: представлен самый быстрый электросамокат в мире (видео)

В свою очередь компании, предоставляющие прокат электросамокатов, обязаны заблокировать возможность завершения и начала поездок в этих зонах, а также снизить скорость движения самокатов в прилегающих кварталах до 10–15 км/ч. Владельцев личного электротранспорта при нарушении запрета будут штрафовать на сумму от 344 грн.

Реакция бизнеса и правовой вакуум

Как сообщил Forbes, Ивано-Франковск входит в тройку лидеров по наиболее активному использованию самокатов. По словам представителей сервиса Bolt, запрет не окажет значительного влияния на их бизнес, но снизит мобильность пользователей.

В то же время местные власти подчеркивают, что правовой статус электросамокатов в Украине до сих пор не урегулирован. Законопроект №3023, предусматривавший введение новой категории участников дорожного движения и обязательное оснащение транспорта светоотражателями и шлемами, не был принят во втором чтении. По данным источников в правительстве, работа над документом возобновилась, однако бизнес-сообщество пока не вовлечено в процесс.

"Видим несогласованность действий представителей органов местного самоуправления и полиции. Это создает правовую неопределенность и делает невозможным принятие справедливых решений в отношении пользователей электросамокатов", — отметила представитель Bolt Юлия Малич.

Напомним, в начале июня в Одессе местному жителю назначили штраф в размере 34 000 грн за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, что является самым большим штрафом для "самокатчиков". Как выяснилось, мужчина неоднократно катался на самокате в состоянии алкогольного опьянения и в итоге получил штраф на рекордную сумму.