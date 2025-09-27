Місця в Україні, куди варто поїхати з наметом восени: найкращі локації для кемпінгу

Мандрівки із наметом восени особливі: менше туристів, приємна прохолода і краєвиди, які важко описати словами. Україна пропонує десятки мальовничих локацій, де кожен знайде свою атмосферу пригод.

Якщо ви любите поєднувати подорожі та кемпінг, варто звернути увагу на унікальні локації, де намет стане ідеальним способом відчути близькість до природи. Фокус пропонує місця для подорожі з наметом в Україні.

Карпати: Чорногірський хребет

Найвищий хребет Українських Карпат — справжній магніт для туристів. Восени тут особливо гарно: тиша, барвисті полонини та прозорі гірські горизонти. Для кемпінгу на Чорногорі є кілька перевірених стоянок:

Полонина Смотрич (біля Піп Івана)

Затишна полонина з чудовими краєвидами на Чорногору. Це зручна точка для ночівлі перед сходженням на Піп Іван.

Полонина Шиса (перед Петросом)

Ідеальне місце для зупинки перед підйомом на Петрос. Тут є вода й рівні майданчики для наметів, а також відносна тиша, адже більшість туристів обирає більш популярні маршрути.

Чорногірський хребет Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Стоянка під Говерлою

Популярна точка ночівлі для тих, хто хоче піднятися на найвищу вершину України на світанку. Вода поруч, а дістатися сюди нескладно навіть для новачків.

Озеро Бребенескул

Це окрема перлина Чорногори. Найвище розташоване озеро України (1801 м) вабить кришталевою водою та атмосферою дикої природи. Чудове місце для табору, якщо ваш маршрут проходить центральною частиною хребта.

Гутин Томнатик

Гора двотисячник, поруч із якою також можна облаштувати стоянку. Неподалік — озеро Бребенескул, тож проблем із водою не буде, а краєвиди звідси відкриваються на весь Чорногірський масив.

Увага! Чорногірський хребет — мальовничий і водночас доволі непередбачуваний. Погода тут може змінюватися буквально щогодини: від сонця й тепла до густого туману, зливи чи навіть снігу восени. Саме тому для походів необхідно мати повноцінне спорядження: надійний намет, спальник, каремат, пальник для приготування їжі. Обов’язковим є спеціальний одяг — водонепроникний, вітрозахисний і достатньо теплий, адже навіть у вересні температура на хребті може різко впасти.

Якщо ви плануєте перший похід Чорногорою, найкраще вирушати з досвідченим гідом або в складі організованої групи. Це допоможе уникнути небезпечних ситуацій, правильно спланувати маршрут і отримати максимум вражень від мандрівки.

Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Карпати: озеро Синевир

Легендарне озеро Синевир вражає своєю величчю й таємничістю: глибина сягає 24 метрів, а навколо височіють смереки. Хоч намет біля самого озера ставити не можна, неподалік є чудові місця для кемпінгу — у селі Синевир чи на полонинах хребта Пішконя.

Озеро Синевир Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Шацькі озера, Волинь

На Волині розташована ціла група водойм — понад 30 озер, серед яких найбільше та найвідоміше — Світязь. Чисте повітря, соснові ліси й можливість зупинитися з наметом у спеціально відведених зонах роблять це місце чудовим варіантом для осіннього відпочинку.

Шацькі Озера, Волинська область Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Бакота, Хмельниччина

Бакота — це колишнє село, затоплене водами Дністровського водосховища. Сьогодні це місце славиться мальовничими краєвидами, кришталево чистою водою та спокоєм, що панує серед скель і лісів. Осінні заходи сонця над Дністром тут справді вражають.

Бакота, Хмельниччина Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Джуринський водоспад, Тернопільщина

На Тернопільщині розташований найбільший рівнинний водоспад України — Джуринський. Висота його каскадів сягає 16 метрів, а ширина — 20. Навколо — мальовничі пагорби, руїни давнього Червоногорода та чисте повітря каньйону. У теплі осінні дні тут можна навіть освіжитися у прохолодній воді.

Джуринський водоспад на Тернопільщині Фото: Юлія Кметик/ Фокус

