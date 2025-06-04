Немає аналогів у Європі: де в Україні є унікальний заповідник, куди можна поїхати влітку

Шацькі озера на Волині — це унікальний природний комплекс, аналогів якого у Європі просто не існує. Під час прогулянки стежками заповідника можна не тільки побачити озера, пляжі й ліси, а й подивитись на життя тварин у їх природному середовищі та рідкісні види, які занесені до Червоної книги.

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Про це пише "Карпатіум".

На Шацьких озерах різноманітні лісові пейзажі та чудові озера, які за чистотою вод називають "блакитними очима" Волині. Волинську область можна назвати багатим краєм на озера. Їх налічується понад двісті, а десята частина з них розташована у межах парку.

Самі Шацькі озера — це назва цілого комплексу з озер. Ось і їх перелік: озеро Довге, Климівське, Герсимове, Карасинець, Кримно, Луки, Линовець, Кругле, Люцимер, Накраннє, Мошне, Озерце, Перемут, Пиявочне, Пісочне, Острівянське, Плотице, Світязь, Соминець, Пулемецьке, Чорне велике, Чорне мале і ще кілька маленьких озер. Загалом у природному комплексі їх налічується понад 30.

Шацькі озера: Світязь

Озеро Світязь – найбільше з усіх Шацьких озер Фото: Юрій Веремчук

Світязь є найбільшим з усіх Шацьких озер. Це найглибше прісноводне озеро. Його площа 2,75 тисячі гектарів, берегова лінія розтягнулась на 30 кілометрів, а максимальна глибина сягає майже 60 метрів. Сам берег мілководний, а тому навіть малюкам тут безпечно.

Вода в озері чиста та прозора. У тиху та безвітряну погоду можна навіть побачити дно озера. У складі води міститься срібло та гліцерин. За легендою, у давні часи воду зі Світязя набирали у великі бочки та возили панночкам із Німеччини, аби ті приймали ванни.

Зокрема, тут є острів площею майже 7 гектарів. Зараз він слугує більше для водних екскурсій подорожувальниками на човнах, катамаранах та яхтах.

Чим зайнятись на Шацьких озерах

На Шацьких озерах є кілька варіантів для відпочинку. Там можна покататись на велосипедах, яхтах, катамаранах, байдарках, зайнятись дайвінгом, віндсервінгом, піти на мотузковий парк, порибалити.

Щодо велопрогулянок, то цей район ідеально підходить для цього, адже тут дуже рівний ландшафт. Можна об’їхати заповідник вздовж і впоперек та подивитись на всі цікаві локації. Пункти прокату велосипедів можна знайти майже на кожній базі відпочинку, інколи навіть і безкоштовно.

Що подивитись на Шацьких озерах: локації

На Шацьких озерах є також багато цікавих місць, які можна відвідати:

Храм Петра і Павла та Петропавлівська церква

Церква Казанської ікони Богородиці

Місто Володимир (Володимир-Волинський)

Радіотелескоп "Уран-3"

Зимненський Святогірський Успенський жіночий монастир

Музей фауни

Церква Різдва Пресвятої Богородиці

Шацькі озера: як добратися

Найбільш комфортним варіантом громадського транспорту є автобус. Можна з будь-якого міста поїздом доїхати до Луцька, а звідти вже до Шацька курсують регулярні рейси, зазвичай з автовокзалу "Луцьк-2". Час у дорозі залежить від конкретного маршруту та заторів, але зазвичай займає приблизно 4 години.

Якщо ж подорожувати на авто, то з Києва потрібно прямувати по трасі Е373 до Вишнів через Ковель. Вже від Ковеля до Шацька їхати приблизно 80 кілометрів. Їхати треба до "Варшавської" траси до міста Любомль, далі важливо не пропустити поворот і знак "Шацький національний заповідник". Після повороту треба буде рухатись по трасі прямо, нікуди не звертаючи. Після прибуття в Шацьк, за вказівником треба повернути на озеро Світязь (ліворуч) або прямо на озеро Пісочне.

Нагадаємо, Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує Мальдіви в Україні.

Фокус також писав, що неподалік міста Дніпро є мальовнича місцина з чистим пляжем і блакитною водою.