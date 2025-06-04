Нет аналогов в Европе: где в Украине есть уникальный заповедник, куда можно поехать летом

Шацкие озера на Волыни — это уникальный природный комплекс, аналогов которого в Европе просто не существует. Во время прогулки по тропам заповедника можно не только увидеть озера, пляжи и леса, но и посмотреть на жизнь животных в их естественной среде и редкие виды, которые занесены в Красную книгу.

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Об этом пишет "Карпатиум".

На Шацких озерах разнообразные лесные пейзажи и великолепные озера, которые по чистоте вод называют "голубыми глазами" Волыни. Волынскую область можно назвать богатым краем на озера. Их насчитывается более двухсот, а десятая часть из них расположена в пределах парка.

Сами Шацкие озера — это название целого комплекса из озер. Вот и их перечень: озеро Долгое, Климовское, Герсимово, Карасинец, Крымно, Луки, Линовец, Круглое, Люцимер, Накранне, Мошное, Озерцо, Перемут, Пиявочное, Песочное, Островянское, Плотице, Свитязь, Соминец, Пулемецкое, Черное большое, Черное малое и еще несколько маленьких озер. Всего в природном комплексе их насчитывается более 30.

Шацкие озера: Свитязь

Озеро Свитязь — самое большое из всех Шацких озер Фото: Юрій Веремчук

Свитязь является крупнейшим из всех Шацких озер. Это самое глубокое пресноводное озеро. Его площадь 2,75 тысячи гектаров, береговая линия растянулась на 30 километров, а максимальная глубина достигает почти 60 метров. Сам берег мелководный, а потому даже малышам здесь безопасно.

Вода в озере чистая и прозрачная. В тихую и безветренную погоду можно даже увидеть дно озера. В составе воды содержится серебро и глицерин. По легенде, в давние времена воду из Свитязя набирали в большие бочки и возили барышням из Германии, чтобы те принимали ванны.

В частности, здесь есть остров площадью около 7 гектаров. Сейчас он служит больше для водных экскурсий путешественниками на лодках, катамаранах и яхтах.

Чем заняться на Шацких озерах

На Шацких озерах есть несколько вариантов для отдыха. Там можно покататься на велосипедах, яхтах, катамаранах, байдарках, заняться дайвингом, виндсервингом, пойти на веревочный парк, порыбачить.

Что касается велопрогулок, то этот район идеально подходит для этого, ведь здесь очень ровный ландшафт. Можно объехать заповедник вдоль и поперек и посмотреть на все интересные локации. Пункты проката велосипедов можно найти почти на каждой базе отдыха, иногда даже и бесплатно.

Что посмотреть на Шацких озерах: локации

На Шацких озерах есть также много интересных мест, которые можно посетить:

Храм Петра и Павла и Петропавловская церковь и Петропавловская церковь

Церковь Казанской иконы Богородицы

Город Владимир (Владимир-Волынский)

Радиотелескоп "Уран-3"

Зимненский Святогорский Успенский женский монастырь Зимненский Успенский женский монастырь

Музей фауны

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Шацкие озера: как добраться

Наиболее комфортным вариантом общественного транспорта является автобус. Можно из любого города поездом доехать до Луцка, а оттуда уже в Шацк курсируют регулярные рейсы, обычно с автовокзала "Луцк-2". Время в пути зависит от конкретного маршрута и пробок, но обычно занимает примерно 4 часа.

Если же путешествовать на авто, то из Киева нужно следовать по трассе Е373 до Вишнев через Ковель. Уже от Ковеля до Шацка ехать примерно 80 километров. Ехать надо до "Варшавской" трассы до города Любомль, дальше важно не пропустить поворот и знак "Шацкий национальный заповедник". После поворота надо будет двигаться по трассе прямо, никуда не сворачивая. По прибытии в Шацк, по указателю надо повернуть на озеро Свитязь (слева) или прямо на озеро Песочное.

Напомним, Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает Мальдивы в Украине.

Фокус также писал, что неподалеку от города Днепр есть живописное место с чистым пляжем и голубой водой.