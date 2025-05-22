Мальдивы, но в Украине: где увидеть уникальный карьер, напоминающий тропики

Недалеко от города Днепр есть живописное место с чистым пляжем и голубой водой. Речь идет о Вольногорском карьере, который называют также "Днепровскими Мальдивами".

Related video

Об этом пишет Telegraf.

Днепровские или Вольногорские "Мальдивы" — это комплекс искусственных озер в 112 км от Днепра. Туда ездят покупаться, а также на фотосессии — белоснежные песчаные дюны, которые окружают озерца с бирюзовой водой выглядят очень привлекательно.

На "Днепровских Мальдивах" белые песчаные пляжи Фото: inside-ua

Этот карьер — чудо человеческой промышленности. Он появился в процессе добычи титано-циркониевых песков. Искусственные карьеры заполнила чистая вода из подземных источников. Ее цвет кажется бирюзовым из-за песка на дне. Он приобрел такой цвет после промышленной обработки.

Пляж в этом месте бесплатный, поэтому здесь может быть людно.

Вольногорский карьер: как доехать

"Днепровские Мальдивы" расположены в 112 километрах от Днепра. Поездка на авто займет примерно 2 часа. Ехать нужно по Криворожскому шоссе до поворота в город Вольногорск. До локации можно добраться и общественным транспортом — электричкой Днепр — Пятихатки. Идти до карьера придется 15 минут.

Напомним, в Украине есть еще одно место, которое напоминает Мальдивы. Речь идет о Черепашинецком карьере, что в Винницкой области. Вода в озере на Черепашинецком карьере бирюзового оттенка и почти прозрачная. Вокруг карьера зеленые хвойные леса и холмы, что добавляет уникальности этому водоему. Именно этим он напоминает экзотические тропики за границей.

Фокус также писал об озере Салда — единственном месте на Земле, геология и минералогия которого, по словам ученых, похожа на геологию и минералогию древней ударной структуры на Марсе. Это поразительное сходство стало причиной того, что ученые стекались на юго-запад Турции, чтобы изучить берега водоема еще до того, как марсоход Perseverance приземлился на Марсе в 2021 году.