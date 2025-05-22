Мальдіви, але в Україні: де побачити унікальний кар'єр, що нагадує тропіки

Неподалік міста Дніпро є мальовнича місцина з чистим пляжем і блакитною водою. Йдеться про Вільногірський кар’єр, який називають також "Дніпровськими Мальдівами".

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Про це пише Telegraf.

Дніпровські або Вільногірські "Мальдіви" — це комплекс штучних озер за 112 км від Дніпра. Туди їздять покупатись, а також на фотосесії — білосніжні піщані дюни, які оточують озерця з бірюзовою водою виглядають дуже привабливо.

На "Дніпровських Мальдівах" білі піщані пляжі Фото: inside-ua

Цей кар’єр — диво людської промисловості. Він з’явився в процесі видобутку титано-цирконієвих пісків. Штучні кар’єри заповнила чиста вода з підземних джерел. Її колір здається бірюзовим через пісок на дні. Він набув такого кольору після промислової обробки.

Пляж у цьому місці безкоштовний, тому тут може бути людно.

Вільногірський кар’єр: як доїхати

"Дніпровські Мальдіви" розташовані за 112 кілометрів від Дніпра. Поїздка на авто займе приблизно 2 години. Їхати потрібно Криворізьким шосе до повороту у місто Вільногірськ. До локації можна добратися і громадським транспортом – електричкою Дніпро – П'ятихатки. Йти до кар'єру доведеться 15 хвилин.

Нагадаємо, в Україні є ще одне місце, яке нагадує Мальдіви. Йдеться про Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Вода в озері на Черепашинецькому карʼєрі бірюзового відтінку і майже прозора. Довкола кар’єру зелені хвойні ліси та пагорби, що додає унікальності цій водоймі. Саме цим вона нагадує екзотичні тропіки за кордоном.

Фокус також писав про озеро Салда — єдине місце на Землі, геологія і мінералогія якого, за словами вчених, схожа на геологію і мінералогію стародавньої ударної структури на Марсі. Ця разюча схожість стала причиною того, що вчені стікалися на південний захід Туреччини, щоб вивчити береги водойми ще до того, як марсохід Perseverance приземлився на Марсі 2021 року.